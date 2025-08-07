Le PlayStation Plus est régulièrement l'occasion de faire des découvertes avec ses jeux gratuits mensuels, mais l'un de ceux d'août crée un vent de colère chez les joueurs.

Ça y est ! Les nouveaux jeux gratuits du PlayStation Plus sont enfin là. Chaque mois, le service de Sony permet d'ajouter plusieurs titres à votre bibliothèque PS4 / PS5. La sélection est généralement variée et permet de mettre la main sur des productions auxquelles nous n'avions peut-être pas pensé jusque-là, ou alors pour lesquelles nous hésitions à sauter le pas. Sauf que, quelques fois, la surprise n'est pas à la hauteur et la colère gronde.

Une mauvaise surprise pour ce jeu du PlayStation Plus

Ce mois-ci, le PlayStation Plus a de quoi ravir des joueurs très différents. Le service offre à tous ses abonnés, formule Essential, Extra et Premium confondues, trois jeux aux antipodes les uns des autres. Il y a d'abord le Souls-like Lies of P qui réinvente le conte de Pinocchio à la Belle Époque. Ensuite, vous pouvez jouer à My Hero One’s Justice 2, un jeu de combat tiré du manga My Hero Academia. Enfin, le troisième titre cadeau n'est autre que DayZ, un jeu en ligne de survie dans un monde post-apocalyptique habité de zombie.

Or, ce dernier est la source d'un mécontentement grandissant. Alors que les joueuses et joueurs, abonnés au PlayStation Plus ou non, lance DayZ sur console, une très mauvaise surprise les attend. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à avoir partagé leur mésaventure : ils ne peuvent pas accéder aux serveurs immédiatement. Les uns et les autres sont contraints de “faire la queue” pour accéder au jeu sur PS4 et PS5.

Les fans de longue date se sont évidemment retrouvés dépourvus face à cet état de fait incompréhensible et le font comprendre en ligne. Mais l'explication est toute simple ! DayZ faisant partie des jeux gratuits du mois sur le PlayStation Plus, il rencontre un afflux de joueuses et de joueurs inhabituels. Dès lors, les serveurs ne sont pas adaptés pour un tel sursaut d'engouement.

Dès lors, ne désespérez ps si DayZ vous intéresse. Nous sommes encore dans les premiers jours depuis qu'il est offert par le PlayStation Plus. Fort est à parier que la situation va se stabiliser dans le temps. Espérons aussi que les équipes du studio Bohemia Interactive trouverons un moyen d'accueillir plus de personnes à la fois sur leur jeu.

© darkoj- sur Reddit.