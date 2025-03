Vous n'avez pas encore ajouté les jeux gratuits PS Plus de février 2025 sur PS5 & PS4 ? Comme rappelé hier, si vous êtes abonnés, ce sera bientôt trop tard. Le trio de titres offerts dans le cadre du PlayStation Plus Essential sera retiré à compter de ce lundi 3 mars 2025. Soit demain. Ce mois-ci, Sony Interactive Entertainment permet à celles et ceux qui ont souscrit à l'abonnement de base de télécharger le remaster du jeu d'aventure 3D Pac-Man World, High On Life du créateur de Rick & Morty et Trover Saves the Universe, ainsi que le dernier épisode d'une franchise de braquages très appréciée.

Ce gros jeu PlayStation Plus de février 2025 offre du contenu gratuit

Pendant encore quelques heures, les abonnés PlayStation Plus peuvent donc réclamer Pac-Man World Re-Pac, High On Life... et Payday 3. Oui, la licence FPS de braquages très appréciée, bien que le dernier opus ait déçu et continue de décevoir. Malgré cela, c'est l'un des gros jeux du mois de février 2025 qui, en plus, vous offre du contenu gratuit si vous êtes réactifs et que vous ne voyez aucun inconvénient à devoir regarder des livestreams sur Twitch.

En effet, si vous avez ajouté Payday 3 à votre bibliothèque PlayStation Plus, vous pourrez aussi repartir avec des contenus gratuits pour le jeu. Comment ? Ces derniers temps, la plateforme de streaming de jeux vidéo et de différentes émissions de streamers (politique, dessin, IRL...) organise de nombreuses campagnes Twitch Drops. Grâce à cela, vous pouvez déverrouiller des récompenses en visionnant un livestream parmi la liste des partenaires. Une fois sur la chaîne d'un streamer qui participe à l'opération, il faut rester devant au minimum 30 minutes, et jusqu'à 3 heures pour débloquer un des objets cosmétiques.

Dans les contenus gratuits Payday 3, vous pourrez avoir des stickers d'armes, deux masques « XO Pattern » et « Lovestick », ou encore un Charme d'arme. Ces items sont disponibles jusqu'à ce lundi 3 mars à 19h59, tandis que le titre est également offert aux abonnés PlayStation Plus jusqu'à ce lundi.

Les Twitch Drops Payday 3 offerts jusqu'au lundi 3 mars 2025

Stickers d'armes « Heartbroken » et « Pillow Talk » : visionner un stream pendant 30 minutes pour débloquer les récompenses

« et « : visionner un stream pendant 30 minutes pour débloquer les récompenses Charme d'arme « Moozey Heart » : regarder un stream durant 1 heure et récupérer ce Charme d'arme

: regarder un stream durant 1 heure et récupérer ce Charme d'arme XO Mask Pattern : visionner un stream durant 2 heures pour obtenir le masque bisous

: visionner un stream durant 2 heures pour obtenir le masque bisous Lovestick Mask : regarder un stream pendant 3 heures pour ajouter le second masque Lovestick









Source : site Payday.