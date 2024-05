Les jeux PS5 & PS4 PlayStation Plus du mois sont toujours disponibles ! Et c'est une sélection à ne rater sous aucun prétexte. En effet, durant encore quelques jours, vous pouvez obtenir des gros titres (très) récents comme EA Sports FC 24, Tunic, Destiny 2 : Éclipse ou Ghostrunner 2. Mais depuis peu, il y a également un contenu supplémentaire pour tous les abonnés en exclusivité.

Un DLC gratuit dispo sur le PlayStation Plus pour un gros jeu

Si ce n'est pas fait, n'oubliez pas de réclamer les jeux PS Plus de mai 2024. C'est de loin l'un des meilleurs mois jamais vus. Il serait donc fort dommage de se priver de tous les titres mis à disposition. Mais le PlayStation Plus a un autre « cadeau » pour ses abonnés qui concerne l'une des sorties jeux vidéo de mai 2024 : XDefiant. Le nouveau FPS multijoueur d'Ubisoft, disponible gratuitement sur PS5, Xbox Series X|S et PC, à la croisée de Call of Duty, Overwatch 2 voire Valorant. Une future référence ? L'avenir le dira, mais pour le moment, les débuts ont été difficiles en raison de serveurs qui n'ont pas tenu. Le matchmaking était impossible, et par conséquent, les joueuses et joueurs étaient dans l'incapacité de rejoindre une partie. Si ça fonctionne de votre côté, et que vous avez souscrit au PlayStation Plus, il y a un bonus.

En vous rendant sur la page PS Store XDefiant, vous pourrez télécharger « gratuitement » le Pack XDefiant PlayStation Plus. Et non, rassurez-vous, ce contenu ne donne pas d'avantage durant les matchs. Il permet simplement d'avoir deux skins, « Rouge Rang » (personnage Iselda) et « Marbre rouge » (arme M4A1), qui n'ont donc aucune incidence sur les performances. Vous serez simplement plus stylés que d'autres sur le champ de bataille. Sur la page du DLC, il n'y a pas de date limite, mais dans le doute, ne traînez pas !

XDefiant, malgré ses soucis de serveurs, semble prometteur et a dévoilé ses plans pour la première année avec quatre saisons. Ubisoft a également déjà publié une mise à jour qui réintroduit la Zone d'Entraînement, et apporte des améliorations liées au netcode ou encore à la localisation. Pour rappel, pour y jouer, il n'est pas obligatoire d'être abonné au PlayStation Plus. Les free to play comme XDefiant sont 100% gratuits sur PS5 et PS4.