Ce qui ressemble à une future pépite, qui pourrait grandement surprendre, confirme sa sortie dans les jeux PlayStation Plus Extra & Premium d'avril 2025. On a même une vraie date.

Chers abonnés au PS Plus Extra, préparez-vous à voir disparaitre une poignée de jeux le mois prochain. À partir du 18 mars 2025, cet abonnement ne vous permettra plus d'accéder à Final Fantasy Type-0 HD, Dragon Ball Z Kakarot, Life is Strange 2 & LIS 3 True Colors, Street Fighter V Champion Edition, Jojo’s Bizarre Adventure, Mortal Kombat 11, Resident Evil 3, Monster Energy Supercross 6 et Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy. Étant donné le nombre d'heures requises pour les terminer, il vaut mieux vous dépêcher ! En parallèle de ces départs, le constructeur a annoncé la date de sortie pour l'une des arrivées PlayStation Plus d'avril 2025.

Un gros à surveiller de près dans le PlayStation Plus d'avril 2025

En attendant les agendas des nouveautés PlayStation Plus Essential, Extra & Premium, Sony Interactive Entertainment vient déjà d'officialiser l'un des jeux « gratuits » d'avril 2025. Au cours de la dernière présentation State of Play, il y a eu plusieurs surprises dont Blue Prince. « Un jeu d'aventure architecturale atmosphérique. Un jeu où vous, le joueur, explorez une maison en constante évolution avec des pièces qui changent. C'est un jeu d'exploration, de stratégie, de mystère et sans trop en dire, je dirais que c'est un jeu aux multiples secrets » a teasé la toute première bande-annonce de ce jeu indé de Dogubomb, édité par Raw Fury, attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Blue Prince, qui sera offert sur le PlayStation Plus et même le Xbox Game Pass dès son lancement, mélange plusieurs genres avec de l'exploration, de la stratégie ou encore de la réflexion avec des énigmes. « Au Mont Holly, lorsque vous arrivez devant une porte close, c'est à vous de décider quelle pièce apparaîtra de l'autre côté. Chacune de vos décisions influe sur le cours de votre aventure dans le manoir. Chaque porte peut s'ouvrir sur une nouvelle chambre intrigante contenant ses propres secrets et difficultés ».

Sur son compte X, Shuhei Yoshida, l'une des figures historiques PlayStation qui a été poussé vers la porte de sortie, a visiblement eu un joli aperçu. « Ce sera l'un des candidats au Meilleur Jeu de l'Année 2025 » a-t-il déclaré, suggérant qu'on aura affaire à une belle pépite. Pour y jouer sans supplément, il vous faudra un abonnement PS Plus Extra ou PlayStation Plus Premium sur PS5, en sachant qu'il sera donc disponible en day one, le 10 avril 2025.

Source : PlayStation.