La dernière panne du PSN en date est arrivée ce week-end et a durée une bonne journée. Un timing particulièrement malencontreux, puisque cela a privé des joueuses et joueurs PS4 et PS5 de l'accès aux services en ligne de leur machine. Que cela ait trait aux essais de gros jeux gratuits comme Call of Duty Black Ops 6 et Monster Hunter Wilds, à l'accès au multijoueur via le PS Plus, mais pas seulement. Et les compensations de PlayStation pour la gêne occasionnée n'ont clairement pas été du goût des joueurs.

Gestion inégale de la crise PlayStation Network selon les joueurs

Ce week-end, les joueurs PlayStation ont connu le bien fâcheux contretemps de ne plus pouvoir utiliser les fonctionnalités en ligne de leurs consoles. La faute à un « problème opérationnel » qui a entraîné une panne mondiale du PSN pendant une longue journée, du vendredi soir à la nuit du samedi à dimanche. Pour se faire pardonner, la firme japonaise proposait comme compensation cinq jours supplémentaires aux abonnés PSN. Un geste louable, mais qui n'a clairement pas été vu d'un bon œil par les joueurs PS4 et PS5 ne disposant pas de l'abonnement fétiche du groupe, et tout de même impactés par la panne.

Tous les jeux en ligne ne nécessitent en effet pas un abonnement au PS Plus. On pense notamment aux titres free-to-play phares comme Fortnite et Roblox, mais pas seulement. Les joueurs s'estimant laissés de côté par PlayStation ont donc suite à cela vivement exprimé leur grogne via divers canaux comme ResetEra ou Reddit, entre autres forums. On peut y lire des doléances comme : « Tout était coupé. Les gens qui partagent leurs jeux (comme moi) étaient complètement coupés de leur bibliothèque numérique, même pour les titres hors-ligne. Pas besoin d'avoir le PS Plus pour être affecté ». Un autre se montre bien plus véhément : « J'ai pas le PlayStation Plus, mais j'étais quand même incapable de jouer aux jeux que je voulais. J'imagine que je suis un p**ain de citoyen de seconde zone ! ».

Pour l'heure, PlayStation ne s'est pas encore exprimé quant à d'autres formes de compensation pour les joueurs non-membres du PS Plus, ni sur les véritables causes de cette panne mondiale qui a clairement fait beaucoup de dégâts.

Sources : Reddit ; ResetEra