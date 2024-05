Le PSN a rencontré une sérieuse panne en mars dernier qui n'a cependant pas duré très longtemps. Mais n'empêche que durant une soirée, les joueuses et joueurs ont été dans l'impossibilité de jouer. Et la situation aurait pu même être pire puisque l'incident a eu lieu avant la sortie nocturne de Dragon's Dogma 2 et Rise of the Ronin sur le PlayStation Store. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre avant minuit, mais maintenant, une partie des services de certaines consoles plantent à leur tour.

Une panne sur des consoles PlayStation de salon et portable

Vous êtes encore sur PS3 et / ou sur le petit bijou portable PS Vita ? Vous avez bien raison de vouloir découvrir les anciennes générations, mais depuis quelques heures, cette soif de connaissance est mise à mal. Pour la deuxième fois au cours de ce mois de mai 2024, les services en ligne de la PlayStation 3 et de la Vita sont aux abonnés absents. Par conséquent, le multijoueur de nombreux jeux de ces deux consoles, comme GTA 4, sont injouables en réseau. Des dizaines et des dizaines titres sont ainsi concernés, et à vrai dire, c'est plus rapide de lister ceux qui fonctionnent vraisemblablement.

« J'ai pu faire tourner ce jeu (ndlr : Grand Theft Auto 4) en ligne sans problème et j'étais sur un serveur avant d'aller me coucher. Au réveil, lorsque j'ai allumé ma PlayStation 3, j'ai reçu un message m'indiquant qu'il était impossible de rejoindre une partie. N'importe quel mode de jeu m'affiche cette erreur après 15 à 20 secondes de chargement » a dit vacuoomm sur Reddit.

D'après les différentes retours, cela affecte les jeux PlayStation Vita et PS3 qui utilisent la technologie du P2P (peer-to-peer) pour faire tourner leur multijoueur. Le point positif, c'est que vous pouvez tout de même jouer en ligne, mais si vous vouliez du multi, ce n'est pas possible à l'heure actuelle.

La liste des jeux PlayStation 3 et PS Vita qui sont injouables en ligne

Sur un topic de PSNProfiles, des utilisateurs ont communiqué pour dresser une liste des jeux PlayStation 3 et Vita indisponibles en multi, mais également de titres fonctionnels en ligne sur PS3.

Jeux PS3 dont le multi est indisponible

Ace Combat: assault horizon

Altered Beast

Awesomenauts

BattleFantasia (fonctionne pour certains, d'autres non)

Binary Domain

Bioshock 2

BlazBlue: CSE

Blood Drive

Call of Juarez Bound in Blood

Castlevania Harmony of Despair

Chaotic: Shadow Warriors

Chronicles of Riddick

Critter Crunch

Dead Island

Dead Island Riptide

Dead or Alive 5

Deadfall Adventures: Heart of Atlantis

Deep Black

Dengeki Bunko

Dirt 3

DOOM 3: BFG Edition

Dragonball Z Ultimate Tenkaichi

Duke Nukem 3D: Megaton Edition (fonctionne pour certains, d'autres non)

Earth Defense Force 2025

EDF: Insect Armageddon

Fighting Climax (fonctionne pour certains, d'autres non)

Front Mission: Evolved

Fuel Overdose

Golden Axe

Grid Autosport

GTA 4

Guilty Gear XX

Hard Corps: Uprising

Hawx 1 & 2

Ill-2 Sturmovic: Birds of Prey

Inversion

Kane and Lynch 2

King of Fighters 13

Kung Fu Panda Showdown of Legendary Legends

Lost Planet 3

MGS 3 Peace Walker

Minecraft

MotoGP, All 8.

Mx Vs Atv Alive+Supercross

NASCAR: Days of Thunder

Naughty Bear

Ninja Gaiden 2 & 3

Payday: The Heist

Persona 4 Arena

Quantum Theory

Red Dead Redemption

Red Faction Armageddon

Red Faction Guerrilla

Resident Evil 5

Resident Evil 6

Resident Evil Operation Raccoon City

Ride

Sacred Citadel

Simpsons Arcade Game (pas de trophées en ligne)

Sonic Racing Both games

Sonic The Hedgehog 2

Soul Calibur 2 HD Collection

Soul Calibur 5

Spelunker HD

Street Fighter 4

Street Fighter x Tekken

Thexder Neo

Time Crisis: Razing Storm

Tomb Raider

Tron Evolution

UFC 2009

Warhammer 40k Space Marine

Zeno Clash 2

Jeux PS3 dont le multi est disponible

Assassin's Creed Black Flag

Battlefield 3, BF4 et Hardline

Tous les titres Call of Duty

Mass Effect 3

Jeux PS Vita dont le multi est indisponible