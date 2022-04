Les noms s’enchaînent et une annonce se fait encore attendre. Kojima Productions ne sera pas la prochaine acquisition de PlayStation. L’éditeur aurait attiré un plus gros poisson dans ses filets.

Kojima out. La liste des candidats pour un potentiel rachat PlayStation diminue. Et pourtant, selon un insider sérieux, la prochaine acquisition de l’éditeur japonais serait encore plus grosse que le studio derrière Death Stranding.

Une acquisition plus grosse que Kojima Productions

PlayStation aurait un poisson plus gros que Kojima dans son viseur. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs insistantes font état d’un rachat de studio qui viendra gonfler les rangs de la marque bleue. Les joueurs y vont tous de leur pronostic et les insiders ont déjà teasé qu’il fallait s’attendre à du lourd. Naturellement, lorsqu’une simple bannière a rajouté discrètement Death Stranding au milieu des autres exclusivités développées par les PlayStations Studios, la Toile s’est enflammée. Et si Kojima Productions était racheté par Sony ?

L’homme, la légende, le mythe en personne a rapidement calmé leurs ardeurs. Kojima Productions restera un studio indépendant. Qu’à cela ne tienne, le prochain rachat de PlayStation serait encore plus gros. Avant que le créateur de Metal Gear Solid ne viennent réfuter la rumeur, le réputé Jeff Grubb avait déclaré :

Pour autant que je sache, il n’a jamais été question de Kojima Productions. Ça n'a jamais été le nom entendu par ceux qui sont au courant de la prochaine acquisition de PlayStation, moi y compris. C’est encore plus gros que Kojima Productions.

Qui sera le prochain studio racheté par PlayStation ?

Une acquisition PlayStation plus grosse que le studio de Kojima ? Les candidats probables sont assez peu nombreux. Cependant Microsoft nous a bien montré qu’il fallait viser l’impossible. De leurs côtés, les fans espèrent ouvertement un rachat de FromSoftware, qui a récemment connu un succès critique et commercial avec Elden Ring. Le teasing de Jeff Grubb pourrait cependant indiquer qu’il s’agirait d’un éditeur et là il y a du choix.

Une rumeur avait laissé entrevoir une collaboration plus étroite entre PlayStation et Square Enix avec des exclusivités PS5 des licences phares du groupe, y compris Final Fantasy. Cependant l’éditeur japonais a démenti il y a quelques jours être intéressé par un quelconque rachat. A ce stade, Capcom, Sega, Bandai Namco ou même Konami pourraient être des candidats potentiels. Il faudra attendre l’annonce de ce rachat pour être fixé. Et si les rumeurs sont vraies, il aura sûrement l’effet d’une bombe comme pour Activision-Blizzard et Bethesda.