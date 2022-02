Comme prévu, Shadow Warrior 3 fait partie de la vague des titres qui rejoignent le PS Now en mars. Parmi les autres ajouts, on trouve également Crysis Remastered et deux autres softs.

Alors que nous étions déjà au courant d'une partie du PS Now de mars 2022, le PS Blog vient de lever le voile sur le line-up complet qui attend les abonnés. Le programme offre trois jeux en vue subjective, dans des genres différents, ainsi qu'un titre d'enquête narratif avec des poulets.

Les nouveautés de mars 2022

Shadow Warrior 3 (jusqu'au 4 juillet 2022)

Appartenant à l'école du FAST-FPS, Shadow Warrior 3 rappelle Lo Wang afin de capturer un dragon qui s'est fait la malle. Avec ses armes et pouvoirs, notre héros arpentera divers environnements à l'influence japonaise en dézinguant tout ce qui bouge. À noter que ce volet intègre le PlayStation Now dès sa sortie (1er mars 2022).

Le jeu de Crytek, célèbre pour sa technique, s'est essayé à un retour en 2020 sur les consoles modernes. En dehors de la mise à jour graphique, on incarne toujours un super soldat Nomad et sa combinaison extrêmement puissante. Ce ne sera pas de trop pour déjouer les assauts d'extraterrestres qui sont venus perturber notre mission.

Relicta

Dans ce troisième jeu en vue subjective, il faut user de ses méninges pour résoudre des énigmes basées sur la physique.

Incarnez une scientifique coincée sur une base lunaire sinistre et abandonnée. Traversez d'énigmatiques cratères terraformés en soumettant la gravité et le magnétisme à votre volonté afin de résoudre des puzzles physiques. Allez-vous foncer tête baissée à l'abri ou prendrez-vous le temps de récolter des indices et mettre en lumière les complots de la politique orbitale du 22e siècle ? Enterré dans les ténèbres éternelles des cratères lunaires, un secret va pouvoir sauver la vie de votre fille... ou changer le destin de l'humanité à tout jamais.

Chicken Police - Paint it Red !

The Wild Gentlemen et Handygames proposent quant à eux un soft policier d'aventure avec des poulets, chats et autres animaux. Sonny Featherland et Marty MacChicken, deux anciens flics, quittent leur retraite pour vivre l'affaire la plus étrange de leur carrière.

Le dernier mois pour le PlayStation Now tel qu'on le connaît ?

Eh oui, le service de cloud gaming vit peut-être ses derniers instants. Comme nous en parlions, il va sans doute fusionner avec le PS Plus dans les prochaines semaines, le fameux Projet Spartacus. Cet abonnement "Ultimate" aurait plusieurs offres tarifaires avec des avantages plus ou moins importants et surtout inédits par rapport aux formules séparées actuelles.