L'année change, mais Sony ne perd pas les bonnes habitudes, et dévoile les nouveaux jeux qui intègreront dès demain l'abonnement PlayStation Now, quitte à faire couler le sang.

À chaque début de mois, Sony enrichit le catalogue de son service de jeux en streaming (et téléchargement) accessibles depuis votre PC, votre PlayStation 4 ou votre Playstation 5, via le désormais célèbre PS Now.

Le mois dernier, le constructeur finissait l'année en beauté, puisque la sélection de décembre proposait de passer les vacances sur un épisode de Grand Theft Auto et deux Final Fantasy (ou presque). Les abonnés au PlayStation Now pourront ainsi bien entamer 2022 dans la même veine, et régler leurs différents à grands coups de fatalités, ou fuir le climat anxiogène de notre planète pour trouver refuge dans l'espace, et nous ne pourrons que les comprendre.

LES JEUX PS NOW DU MOIS DE JANVIER 2022

Tous ces titres aux genres variés seront ainsi disponibles dès demain, soit le 4 janvier. En voilà une bonne nouvelle.

Rappelons que le PlayStation Now est accessible avec un abonnement mensuel de 9,99 euros, de 24,99 euros pour trois mois ou de 59,99€ pour une année. Il est possible de l'essayer gratuitement et d'accéder à sa ludothèque en illimité pendant 7 jours.