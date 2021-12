Vous l'attendiez, nous aussi : Sony dévoile aujourd'hui la liste des jeux qui viendront rejoindre le programme PlayStation Now ce mois-ci, et s'inscrire dans la parfaire continuité du mois de novembre.

Chaque début de mois, Sony enrichit le catalogue de son service de jeux en streaming (et téléchargement) accessibles depuis votre PC, votre PlayStation 4 ou votre Playstation 5, et ce dès demain !

Sans surprise et pour le plus grand bonheur de bien des joueurs, le constructeur place donc la sélection de décembre dans la parfaite continuité des précédentes : après Final Fantasy VIII Remastered en octobre puis Final Fantasy IX il y a quelques semaines, voilà que le dytique du dixième épisode s'invite donc au programme, aux côtés de la version (pas si) revue et corrigée de Grand Theft Auto III, comme cela avait déjà été promis juste avant la sortie de Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition dans nos contrées.

LES JEUX PLAYSTATION NOW DU MOIS DE DÉCEMBRE 2021

Tous ces titres aux genres variés seront ainsi disponibles dès demain, soit le 7 décembre. En voilà une bonne nouvelle.

Rappelons que le PlayStation Now est accessible avec un abonnement mensuel de 9,99 euros, de 24,99 euros pour trois mois ou de 59,99€ pour une année. Il est possible de l'essayer gratuitement et d'accéder à sa ludothèque en illimité pendant 7 jours.