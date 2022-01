En décembre dernier, le très informé Jason Schreier laissait entendre que Sony pourrait bientôt riposter suite au succès stratosphérique du Game Pass de Microsoft. Les revendeurs d'outre-Manche nous offrent peut-être un nouvel indice avec la disparition programmée d'une option proposée par le PlayStation Now.

Les joueurs britanniques n'auront bientôt plus l'occasion de pouvoir acheter les cartes prépayées du PlayStation Now en boutique. Selon les informations du journaliste Jeff Grubb publiées sur VentureBeat, les revendeurs auraient été priés de retirer de leurs rayons ce mode de paiement.

Cachez cette carte que je ne saurais voir

Les raisons de ce retrait soudain sont pour l'heure inconnues, mais les boutiques de la Perfide Albion auraient reçu la consigne de rapidement retirer l'article de leurs rayons. Contactée par Grubb, la célèbre enseigne Game affirme avoir reçu le message suivant de la part de Sony :

Les magasins ont jusqu'au mercredi 19 janvier au soir pour retirer les cartes PlayStation Now de leurs points de vente et de leurs boutiques en ligne en vue de la mise à jour commerciale de cette semaine.

Le glas aurait-il sonné pour l'abonnement lancé en 2008 ? Pas forcément. En effet, le discours officiel laisse entendre qu'il ne faut y voir qu'un simple recentrage de l'offre proposée par Sony :

Nous allons opérer une transition pour passer des cartes PlayStation Now aux cartes cadeau PlayStation, qui peuvent être utilisées pour souscrire au PS Now.

Sbartacus

Mais malgré ces explications "officielles", certains voient dans ce rapatriement un indice supplémentaire que Sony se préparerait à lancer sa contre-offensive au Game Pass de Microsoft, comme le rappelle Schreier :

Selon ses propres sources, Sony pourrait lancer "Spartacus", une offre réunissant les formules du PlayStation Now et du PlayStation Plus pour le printemps 2022. L'idée serait de proposer un service unifié proposant des jeux issus des cinq générations de consoles, de la PlayStation à la PlayStation 5. Mais contrairement au Game Pass, SOny n'aurait pas l'intention de proposer ses exclusivités le jour de leur sortie.

Rappelons que pour l'heure, le PlayStation Now reste accessible avec un abonnement mensuel de 9,99 euros, de 24,99 euros pour trois mois ou de 59,99€ pour une année. Il est possible de l'essayer gratuitement et d'accéder à sa ludothèque en illimité pendant 7 jours.

Qu'espérez-vous de la part de Sony ? Allez-vous regretter le PS Now ? Faites-nous part de vos avis streamés dans les commentaires ci-dessous.