PlayStation comme Microsoft et différents éditeurs a procédé à des licenciements massifs en début d'année. London Studio, qui a réalisé l'excellent Blood & Truth sur PSVR a fermé ses portes, tandis que les effectifs de Firesprite (Horizon Call of the Mountain) ont été réduits. Quelques semaines plus tard, une entité nouvellement créée qui s'était associée avec Sony Interactive Entertainment, a aussi mis la clé sous la porte. Mais il semblerait que l'histoire ne soit pas complètement finie pour une grosse partie de l'équipe.

Un nouveau studio PlayStation supplémentaire pour la PS5

Il y a plusieurs mois de cela, PlayStation a passé des partenariats avec des studios créés de toutes pièces, qui ont même été rachetés par la firme japonaise. C'est le cas de Haven, la structure de Jade Raymond (Assassin's Creed) qui travaille sur le jeu service Fairgame$, et de Firewalk Studios qui développe le FPS multijoueur JcJ Concord. Mais si vous vous souvenez bien, en 2021, Sony Interactive Entertainment a également confirmé avoir conclu un accord avec Deviation Games pour une « nouvelle franchise originale ». Un studio formé par des vétérans de l'industrie, dont Jason Blundell, ancien producteur chez Treyarch (Call of Duty Black Ops).

Lors de cette annonce, il n'était pas question d'un rachat par PlayStation, mais seulement d'un partenariat. Sauf que récemment, on a appris la fermeture de Deviation Games et l'annulation de leur exclu PS5. On ne sait pas ce qui s'est produit, mais d'après Michael Anthony, ancien employé du studio, la direction de son ancienne maison serait responsable de l'échec de ce projet. En 2022, bien avant la fermeture officielle donc, Jason Blundell s'est envolé vers d'autres horizons. Ou presque. D'après Michael Anthony, Blundell a été récupéré par PlayStation pour fonder un nouveau studio.

Une partie de Deviation Games renait de ses cendres

Michael Anthony a en effet déclaré ceci sur son profil LinkedIn :

J'ai entendu dire que beaucoup d'anciens employés de Deviation Games ont créé leur propre studio chez Sony, et travaillent sur une nouvelle licence qui n'a pas été révélée. Tous ces gens sont des développeurs de premier plan et j'espère que vous pourrez créer une franchise de première ordre avec ce studio qui, je l'espère, vous donnera tout le temps nécessaire pour créer un produit de qualité. Et que vous n'aurez pas à faire face à toute la bureaucratie comme précédemment. Michael Anthony via LinkedIn.

Et il semblerait que tout cela soit vrai à la vue d'un tweet de l'ancien community manager de Deviation Games. « Cela fait un moment que je voulais le dire, mais je suis enfin en mesure de l'annoncer. Je suis game designer junior chez PlayStation. Et je travaille pour Jason Blundell » (via JCbackfire). On ne sait pas s'il est encore question d'un jeu multijoueur, mais avec l'expérience de Jason Blundell, l'équipe a les armes pour frapper fort sur PS5.