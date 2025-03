On ne compte plus les licenciements dans l'industrie du jeu vidéo et notamment chez PlayStation. Suite à l'échec complet de Concord, le studio Firewalk a été fermé et n'aura pas le droit à une seconde chance. Avant cela, c'est Deviation Games qui avait été démantelé avant même la révélation de leur premier jeu. Malgré cette fermeture, un nouveau studio avec l'un des co-fondateurs, Jason Blundell, vient d'être officialisé suite à de longs mois de rumeurs. Et ça promet pour les fans d'une célèbre franchise d'action...

Un nouveau studio pour PlayStation, vers une exclu PS5 ou PS6 ?

Deux ans avant la fermeture de Deviation Games et de l'annulation de leur exclusivité PlayStation, des employés ont mis discrètement les voiles pour constituer une nouvelle équipe au sein de Sony Interactive Entertainment. « J'ai entendu dire que beaucoup d'anciens employés de Deviation Games ont créé leur propre studio chez Sony, et travaillent sur une nouvelle licence qui n'a pas été révélée » avait déclaré l'ancien salarié Michael Anthony. Peu après, l'ex community manager avait confirmé l'information. « Cela fait un moment que je voulais le dire, mais je suis enfin en mesure de l'annoncer. Je suis game designer junior chez PlayStation. Et je travaille pour Jason Blundell »

Après ces nombreux leaks, ce nouveau studio PlayStation a été officialisé par Jason Blundell en personne. « J'ai eu l'opportunité incroyable de créer un nouveau studio au sein de PlayStation Studios pour Sony. Ce studio s'appelle Dark Outlaw. Nous avons travaillé dans l'ombre pendant un certain temps. Mais lorsque nous aurons quelque chose à dire, nous sortirons de l'ombre. C'est un tel privilège de pouvoir faire cela avec Sony qui ne lance pas des studios first-party tout le temps. Alors avoir ce privilège est une leçon d'humilité » a-t-il révélé lors d'un épisode du The Jeff Gerstmann Show.

En revanche, il ne s'est pas exprimé sur la nature de ce nouveau jeu exclusif PlayStation. Mais d'après des rumeurs, ce serait un titre d'action se déroulant dans un univers de science-fiction. En effet, on rappelle que Jason Blundell a passé une dizaine d'années chez Treyarch. Au sein du studio, il a donné vie au légendaire mode zombie de Call of Duty. Son expérience devrait donc être mise à profit pour créer un jeu service capable d'offrir un nouveau succès à PlayStation après le carton d'Helldivers 2. Si cette production inédite est en développement depuis quelques temps déjà, on peut s'attendre à une sortie sur PS5 plutôt que sur la prochaine PS6.

