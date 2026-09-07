Une licence iconique de PlayStation pourrait bien faire son retour, de années après que son studio est passé à autre chose. Un leak révèle un potentiel remake ou remaster de Killzone.

Même si Guerrilla Games a délaissé son FPS phare au profit d'un tout autre style de jeu, le souvenir de Killzone est toujours bien vivace chez les fans. Mais PlayStation semble ne pas l'avoir oublié non plus. Une rumeur circule depuis ce week-end sur l'éventualité d'une refonte de la licence confiée à un studio third-party. On vous donne tous les détails.

Un remake de Killzone serait en préparation

Ce sont nos confrères de MP1st qui ont allumé la mèche (mèche encore tiède de quelques rumeurs ces récentes années). Ils auraient eu contact avec des personnes bien informées. Or, selon ces sources, PlayStation aurait bien mis en chantier le retour de Killzone en coulisses.

Née en 2004 sur la PS2, Killzone était explicitement présenté comme le concurrent de Halo chez PlayStation. Le FPS a eu presque une décennie de longévité avec deux suites directes et enfin deux spin-off sortis en 2013 sur PS4 et PS Vita, avant que Guerilla Games ne passe au jeu d'aventure en monde ouvert avec Horizon.

Mais une telle histoire a laissé une trace dans le cœur des fans. C'est pourquoi ils sont nombreux a espérer un jour un retour de Killzone sur les consoles PlayStation. Leur rêve serait sur le point d'être exaucé avec un projet qui prendrait la forme d'un remake ou remaster, voire d'un reboot. Cela pourrait même permettre à Guerrilla Games de revenir à ses premières amours sur le long terme.

© Sony Compture Entertainment / Guerrilla Games

Un studio externe à PlayStation pour raviver la licence

La rumeur risque cependant de vous surprendre sur un point. Après des années de coups de pied sous la table pour espérer un retour de Killzone, il semblerait que Guerilla Games ne serait pas pleinement aux manettes du projet. En effet, le studio PlayStation collaborerait avec un studio externe pour le mettre sur pied, mais nous n'avons encore aucun indice sur son identité. En résumé voilà tout ce qu'on sait à ce jour d'après les leaks :

Un nouveau jeu Killzone serait en préparation

Il s'agirait d'un remake ou remaster, éventuellement pour rebooter la licence

Guerrilla Games collaborerait sur le projet avec un studio third-party

Ce pourrait devenir le prochain projet prioritaire de Guerrilla après Horizon Hunter's Gathering