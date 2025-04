On le sait, le climat n’est pas au beau fixe en ce moment du côté des tarifs douaniers et de la politique de Trump envers l’Europe et l’Asie. PlayStation et Nintendo vont-ils devoir augmenter leurs prix ?

L’économie mondiale est en alerte, et l’industrie du jeu vidéo n’échappe pas à la tempête. Depuis l’annonce de nouveaux tarifs douaniers par Donald Trump, les Bourses asiatiques tremblent. Et les géants japonais du jeu vidéo comme PlayStation et Nintendo en subissent déjà les conséquences.

Des actions en chute libre, des prix en hausse ?

Ce lundi, les marchés ont rouvert dans un climat électrique. Au Japon, l’indice Nikkei a chuté de 6 % en une seule journée. Et dans la foulée, les poids lourds du secteur vidéoludique ont plongé. Sony a vu son action perdre jusqu’à 13 %. Nintendo suit la même tendance, avec une forte baisse également.

Derrière cette dégringolade, une seule cause : les tarifs douaniers promis par Trump. Le projet est simple, mais brutal : taxer jusqu’à 50 % les produits importés aux États-Unis. Et forcément, l’Asie, qui fabrique une immense majorité des consoles et accessoires, se retrouve en première ligne. PlayStation, Nintendo...

© PlayStation et Sony Interactive Entertainment

Une réaction en chaîne en Asie

Ce plongeon n’est pas limité au Japon. La Corée du Sud, Taïwan et même la Chine sont également touchés. La raison ? La plupart de ces pays étaient en congé en fin de semaine dernière. Les marchés n’avaient donc pas encore intégré les inquiétudes venues de l’Occident. Résultat : un retour de week-end sanglant pour les investisseurs.

Heureusement, tout n’est pas si noir. Du côté de Sony, on avait visiblement anticipé le coup. La marque aurait doublé ses stocks de PS5 ces derniers mois et sécurisé sa chaîne d’approvisionnement. Une manière de retarder une éventuelle hausse des prix pour la PlayStation.

Mais ce répit pourrait être de courte durée. Si la crise se prolonge, difficile d’imaginer que les consoles restent à l’abri. Surtout que du côté de Nintendo, la prudence est déjà de mise : les précommandes de la prochaine Switch 2 sont suspendues aux États-Unis. Certains y voient un signe avant-coureur d’une révision des tarifs à la hausse. Bien sûr, cette instabilité dépasse de loin l’univers du gaming. Selon la BBC, Goldman Sachs estime à 45 % les chances d’une récession aux États-Unis dans les 12 mois à venir. C’est bien plus que les 35 % annoncés précédemment. Et dans ce contexte, les consoles et les jeux risquent vite de devenir le cadet des soucis des consommateurs.

Source : bbc.com