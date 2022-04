La famille PlayStation risque de s’agrandir encore dans les mois à venir. Sony réaffirme à nouveau son envie de racheter de nouveaux studios. Et selon les dernières rumeurs en date, le marque japonaise serait en discussion avec un gros poisson.

PlayStation fin prêt à racheter de nouveaux studios

PlayStation aussi a la fièvre acheteuse. Alors que Microsoft a mis la main sur des grands noms de l’industrie comme Bethesda et Activision-Blizzard, Sony riposte depuis quelques mois à coups de petites acquisitions. La marque japonaise a récemment racheté Bluepoint Games (Demon’s Souls Remake), Housemarque (Returnal) Bungie (Destiny), Firesprite qui travaille sur un jeu d’horreur, mais aussi Haven, le nouveau terrain de jeu de Jade Raymond connue pour son travail sur la franchise Assassin’s Creed.

Des noms qui font certes moins rêver que les cadors de son concurrent, mais Sony ne semble pas avoir dit son dernier mot. Dans un podcast officiel, Jim Ryan, président de SIE, a confirmé que plus de rachats sont attendus du côté de PlayStation. «Le succès critique et commercial des jeux PlayStation Studios nous permet d’investir massivement dans la création de contenus. Nous grandissons organiquement au travers d’acquisitions de studios. Nous en avons racheté cinq en 2021, nous sommes en discussion avec Bungie et nous en avons d’autres de prévues». C’est dit.

Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment

Une grosse acquisition à venir ?

Ce n’est pas la première fois que l’entreprise affirme que son parterre de studios maison va s’agrandir et ce ne sera sûrement pas la dernière. «Cela nous permet d’entrer dans un cercle vertueux où le succès engendre le succès», explique le président de SIE. Et il se pourrait que l’on ne doive pas attendre très longtemps avant de connaître le prochain développeur sur lequel PlayStation a jeté son dévolu.

Selon plusieurs insiders réputés dans le milieu, l’entreprise japonaise pourrait être en passe d’annoncer un nouveau rachat. Greg Miller, co-créateur de Kinda Funny et Jeff Grubb affirment tous deux, en s'appuyant sur plusieurs de leurs sources, qu’une nouvelle acquisition est sur les rails et ce serait une grosse. Reste maintenant à savoir si c’est du niveau d'Activision-Blizzard, mais FromSoftware est pressenti depuis quelque temps.