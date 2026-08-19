Partageant généralement l'avis des joueurs, cet ancien patron de PlayStation a cependant cette fois une toute autre opinion que beaucoup à propos de la mort des disques.

À plusieurs reprises, Shuhei Yoshida, ancien président de Sony Interactive Entertainment et donc de PlayStation, n'a pas manqué de pointer du doigt les décisions de l'entreprise qu'il a présidé entre 2008 et 2019. Un peu plus d'un mois et demi après l'annonce choc du géant japonais de mettre fin au support de la fabrication des disques en janvier 2028 et la virulente polémique que cela continue de générer, il a toutefois partagé un avis très pragmatique sur le sujet.

Shuhei Yoshida ne déplore pas tant que ça la fin des disques chez PlayStation

Malgré une grogne manifeste des joueurs depuis l'annonce début juillet 2026 par PlayStation de la fin de la fabrication de disques à l'horizon 2028, et même la menace d'un boycott des services de la branche gaming de Sony pendant une semaine fin août, la firme japonaise a maintes fois réaffirmé sa position sur le sujet. Le constructeur estime en effet que le jeu n'en vaut plus la chandelle et souhaiterait se rapprocher d'un marché tout dématérialisé comme sur PC. Beaucoup craignent toutefois que le géant nippon verrouille tout sur le PlayStation Store, jouissant d'un monopole total privant les joueurs de toute forme de choix.

Dans une récente interview auprès de GamerBraves, Shuhei Yoshida, président de Sony Interactive Entertainment et de PlayStation entre 2008 et 2019, notamment connu pour la fameuse vidéo tutoriel pour partager ses jeux sur PS4, a exprimé son avis sur ce sujet brûlant de l'actualité. Bien qu'il n'était pas au courant de la situation, ayant quitté le groupe bien avant, il ne semble pas s'émouvoir tant que cela de la décision de PlayStation. « Personnellement, je suis un consommateur adepte du tout-numérique. Je ne veux pas avoir à gérer ou à changer de disque. Je veux que tous mes jeux soient sur mon tableau de bord. Il me suffit alors d'en sélectionner un pour y jouer ».

Un avenir tout numérique vraiment sans conséquences ?

« Même avec les jeux sur disque physique, dans la plupart des cas, les développeurs ne cessent de les mettre à jour et d'y ajouter des données. Quiconque choisit d'acheter une version physique devra tout de même télécharger de nouveaux correctifs, des DLC ou des mises à jour. Je ne comprends donc pas vraiment en quoi l'absence de disque est si grave », a ajouté l'ancien patron de PlayStation, bien que cela ne soit selon le site DoesItPlay pas vrai pour 73% des 3 527 jeux testés sur une console hors-ligne en les lançant directement via leur disque.

Shuhei Yoshida tempère toutefois ses propos en admettant l'intérêt du physique notamment pour les collectionneurs ou pour la préservation du jeu vidéo. « Pour ceux qui choisissent d'acheter ou de vendre des jeux, l'absence de disques pourrait poser problème », concède l'ex président de PlayStation. Pour ce qui est toutefois d'un accès moins cher au média notamment grâce à la vente d'occasion, il soutient que « Les gens pourront toujours attendre une promotion pour acheter les jeux qu'ils souhaitent à un prix plus bas. Je pense que les éditeurs et les plateformes continueront d'offrir ces possibilités aux personnes qui ne peuvent pas payer le prix fort au moment du lancement ».

Rendez-vous à partir de janvier 2028 pour voir si l'avenir tout numérique sera chez PlayStation comme l'envisage Shuhei Yoshida.

Source : GamerBraves