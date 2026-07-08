Ce début juillet 2026, PlayStation lâchait contre attente un énorme pavé (numérique) dans la mare en annonçant avec un aplomb choquant que le groupe mettra fin au support de la fabrication des disques sur PS5 et PS6 à partir de janvier 2028. Cela a provoqué un véritable cataclysme médiatique et populaire, de nombreux joueurs et mêmes des marques montrant leur indignation via cette décision radicale et unilatérale. Ensuite, la branche gaming de Sony a entretenu un silence de mort pendant plusieurs jours, avant de publier sur son compte X.com un nouveau message totalement hors-sujet, que les joueurs n'ont pas manqué de prendre d'assaut avec véhémence.

Une nouvelle apparition publique de PlayStation qui tourne mal

Alors que le public est toujours à fleur de peau depuis l'annonce de PlayStation de ce qui est tout simplement la mort programmée du support des jeux physiques sur ses plateformes à partir de 2028, les joueurs attendaient visiblement au tournant le moindre nouveau signe de vie du constructeur sur les réseaux sociaux. Cela faisait en effet depuis cette déclaration fatidique que la branche gaming de Sony adoptait la tactique de l'autruche, espérant peut-être que les choses finissent par se tasser.

Telle ne fut sans doute pas sa déconvenue quand le compte X.com officiel de PlayStation a repris vie avec une publication parfaitement hors-sujet, puisque faisant la promotion du FlexStrike, un stick arcade sans fil pour les jeux de combat. Les joueurs ne s'intéressaient toutefois que très peu au produit et ont saisi l'occasion pour littéralement prendre d'assaut la section commentaires afin de demander des comptes à la marque s'agissant de sa décision à l'égard de la fin prochaine du support des jeux physiques.

« On veut posséder nos jeux ! », « Donnez-nous les disques » sont autant de commentaires qui fusent sous le dernier message de PlayStation pour montrer la grogne des joueurs face à la politique à venir du géant japonais. D'autres en ont également profité pour se moquer de l'annonce, en se demandant si le stick ainsi promu était au format physique ou entièrement numérique. Toujours est-il que l'annonce de début juillet par PlayStation semble toujours marquer au fer rouge la mémoire de la communauté. Reste cependant à voir qui va l'emporter entre le silence têtu du constructeur, et l'obstination des joueurs à faire valoir leurs droits.

Source : PlayStation sur X.com