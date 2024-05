Il ne fait pas spécialement bon de travailler dans l'industrie du jeu vidéo à notre époque. Ces derniers mois ont été parmi les plus horribles pour des milliers de développeurs, d'employés divers, qui ont été licenciés alors que le secteur est en excellente santé et que les constructeurs comme les éditeurs engrangent des billets verts à ne plus savoir qu'en faire pour la majorité. Les licenciements ont été tels qu'ils ont précipité la chute d'un studio PlayStation, pourtant établi depuis des décennies, et donc de leur prochaine exclusivité PS5 qui aurait dû être plus expérimentale.

Un studio PlayStation ferme, adieu à cette exclu PS5

La restructuration de PlayStation a fait des dégâts considérables avec 900 emplois supprimés à travers le monde. Cela n'a pas affecté des métiers en particulier, mais bien tout un éventail. Et aucun studio, même les plus réputés, n'a été épargné étant donné que Naughty Dog et Insomniac Games, qui a sorti le carton PS5 Marvel's Spider-Man 2, ont dû dire au revoir à certains salariés. Mais la situation est encore pire pour SIE London Studio qui a appris sa fermeture sans préavis. Le nom de la société n'est peut-être pas aussi populaire que les deux précédents cités, mais c'était pourtant un pilier de l'histoire de PlayStation.

L'EyeToy, Singstar, The Getaway ou encore l'excellent Blood & Truth sur PSVR, c'est eux ! Autant dire qu'il faut faire définitivement une croix sur un Blood & Truth sur PSVR2, sauf (très) grosse surprise. Avant de ne plus pouvoir interagir avec les joueuses et joueurs PS5, PlayStation London Studio a laissé un dernier message :

Pendant plus de vingt ans, London Studio a été le foyer de talents exceptionnels et de personnes merveilleuses de l'industrie du jeu vidéo. Alors que nous fermons nos portes, que nous partons toutes et tous vers de nouvelles aventures, nous tenions à remercier du fond du cœur tous ceux qui nous ont soutenu au fil des années. Ce fut une aventure grisante et fantastique ! Via PlayStation London Studio.

PlayStation London Studio travaillait sur un jeu PS5 très ambitieux pour eux et qui aurait visiblement été un jeu d'action fantastique, dans une ville de Londres méconnaissable, avec des dragons. Un titre qui aurait dû être jouable en coopération en ligne.