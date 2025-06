Après avoir eu droit à une belle présentation dans les règles de l’art en avril dernier, Marathon, le prochain jeu de Bungie, s’est quelque peu retrouvé dans la tourmente. En effet, malgré des retours plutôt positifs – bien que méfiants – de la part du public, les créateurs de Destiny ont été éplingés pour vols d’assets, qui les ont mis dans une situation très délicate. Une situation qui, selon certaines rumeurs, aurait ensuite poussé PlayStation à vouloir la jouer profil bas jusqu’à la sortie du jeu le 23 septembre prochain. Mais cela n’arrivera finalement pas.

Alors non, on vous rassure tout de suite : Marathon ne rejoint pas Concord et autres The Last of Us ou God of War jeux service qui ont récemment été annulés par PlayStation. Néanmoins, comme nous avons pu l’apprendre de la part de Bungie hier, la sortie du jeu est pour l’instant repoussée à une date indéterminée. « À l’issue de nombreuses discussions avec notre équipe de développement, nous avons pris la décision de repousser la sortie du 23 septembre » indique en effet le studio dans un communiqué publié sur son site officiel.

Et il semblerait visiblement que les retours liés aux premiers playtests réalisés fin avril y soient pour quelque chose. « À travers chaque commentaire et chaque conversation en temps réel sur les réseaux sociaux et Discord, votre voix a été forte et claire. Nous avons pris cela à cœur, et nous savons que nous avons besoin de plus de temps pour faire de Marathon le jeu qui reflète véritablement votre passion » confesse Bungie. « Nous utilisons ce temps pour donner à l’équipe les moyens de créer l’expérience intense et aux enjeux élevés autour de laquelle [le titre] est construit ».

© Bungie

Bungie nous dévoile ses futurs plans

Au cours des prochains mois, le PlayStation Studio s’affairera donc à améliorer de nombreux éléments de Marathon, qui continueront régulièrement d’être testés lors de sessions fermées auxquelles les participants de l’alpha pourront prendre part. Parmi les axes d’améliorations prioritaires ciblés par Bungie se trouvent alors les éléments suivants :

Améliorer l’aspect survie du jeu Rencontres IA plus stimulantes et captivantes Des parties plus gratifiantes, avec de nouveaux types de loot et des événements dynamiques Combats plus intenses et stratégiques

Renforcer l’univers de Marathon Accroître la fidélité visuelle Plus de narration et de narration environnementale à découvrir et avec laquelle interagir Un ton plus sombre qui reprend les thèmes de la trilogie originale

Ajouter plus d’expériences sociales Une meilleure expérience pour les joueurs solo et duos Chat de proximité, pour que les histoires sociales puissent prendre vie



« Nous reviendrons vers vous plus tard cet automne, quand nous pourrons partager notre progression ainsi qu’une nouvelle date de sortie pour le jeu » conclut alors le communiqué, avant de remercier les joueurs pour leur patience et leur passion.

Source : Bungie