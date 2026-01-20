Reporté de plusieurs mois l’année dernière, le développement de Marathon arrive enfin en bout de course pour Bungie, qui officialise sa date de sortie et ses différentes éditions.

On peut le dire, le retour de Bungie après Destiny 2 n’aura pas été de tout repos pour les équipes. En effet, après avoir annoncé son nouveau jeu en grande pompe en avril 2025, le studio PlayStation s’est retrouvé au cœur d’une vive polémique ayant chamboulé ses plans. Résultat : alors qu’il était annoncé pour le 23 septembre dernier, Marathon a finalement décidé de retarder le départ de sa course au premier trimestre 2026, histoire de laisser un peu de temps à Bungie pour se retourner. Mais cette fois-ci, c’est la bonne : on sait quand le top départ sera lancé.

Oui, après avoir vu l’information fuiter via le Microsoft Store, Marathon a finalement officialisé sa date de sortie pour le 5 mars 2026, date à laquelle il débarquera officiellement sur PS5, Xbox Series et PC. À compter de cette date, les joueurs pourront ainsi découvrir cette nouvelle expérience multijoueur de survie-extraction en PvPvE conçue par les créateurs d’Halo et Destiny, sous la coupe de PlayStation. Pour l’occasion, un nouveau trailer a d’ailleurs été dévoilé, histoire de nous donner un nouvel aperçu du gameplay et de l’ambiance du titre.

« Incarnez un Runner bio-cybernétique et formez des équipes de trois ou jouez en solo pour affronter des forces de sécurité hostiles, des Runners rivaux et des environnements imprévisibles » nous expliquent les créateurs de Marathon sur le PlayStation Blog. « Fouillez des installations abandonnées et des paysages accidentées à la recherche d’objets de valeur, d’armes et d’informations sur ce qui est arrivé à la colonie perdue à des années-lumière de la Terre ». Une colonie qui, comme annoncé par le studio, est alors baptisée Tau Ceti IV.

Une manette et une édition Collector annoncées

Pensé pour être un véritable événement de la part de PlayStation, le lancement de Marathon s’accompagnera alors de jolies surprises pour les joueurs, qui pourront notamment s’offrir plusieurs collectors pour l’occasion. Il sera par exemple question d’une nouvelle manette DualSense en édition limitée, dont le design a été conçu en collaboration avec les équipes de Bungie. Disponible à la précommande dès le 29 janvier à 10h (heure française), celle-ci pourra être achetée au tarif de 84.99€ via la boutique officielle de PlayStation.

Pour ce qui est du jeu en lui-même, Marathon aura également droit à une édition Collector disponible sur l’ensemble des plateformes au tarif de 236.99€. Une bien jolie somme, donc, qui vous donnera néanmoins accès à tous les éléments suivants :

Une figurine à échelle 1/6 du Voleur avec des lumières LED

Un ver à soie miniature de collection

Un écusson brodé thermocollant

6 cartes postales artistiques

Un packaging hexagonal Premium avec poster lenticulaire

Une boîte de présentation au design élégant mettant en valeur l’art environnemental

Des bonus in-game (un emblème et un background Zero Step)

Notez que pour tout achat de l’édition Collector du jeu, des mails contenant des codes numériques vous donnant accès à Marathon et à différents bonus in-game vous seront envoyés entre le 20 janvier et le 5 mars. Bien sûr, l’accès au jeu ne sera toutefois pas possible avant sa sortie officielle. Précisons également que pour ceux qui le souhaitent, Bungie offre la possibilité d’acheter l’édition Collector sans le jeu, pour un tarif réduit à 177€. Si d’aventure vous aviez déjà précommandé Marathon, vous voilà donc tranquille.

Une édition Deluxe aussi disponible

Pour finir, notons qu’en plus de l’édition Standard, affichée au prix de 39.99€, le nouveau titre de Bungie aura également droit à une édition Deluxe vendue à 59.99€. Là encore disponible sur toutes les plateformes, elle vous donnera alors accès à tous les contenus suivants :

Le jeu Marathon

7 cadres de Coureurs

1 coupon de Passe de récompenses

200 jetons de SOIE (Passe récompenses)

Des objets cosmétiques pour arme

Des objets cosmétiques pour Coureur

Source : PlayStation Blog