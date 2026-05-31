Ces derniers jours, on ne peut pas dire que les actualités autour de Bungie aient été très réjouissantes. Entre l’annonce de l’arrêt du suivi de Destiny 2, l’absence de Destiny 3 dans les cartons, ou encore les pertes colossales que représente le rachat du studio pour PlayStation, la compagnie se trouve dans une situation bien délicate. Pour autant, n’oublions pas non plus que le 5 mars dernier sortait Marathon, le nouveau FPS multijoueur d’extraction de Bungie. Et ce dernier a d’ailleurs une grande annonce à faire pour le public.

Marathon annonce une semaine de jeu gratuite pour tous

En effet, Marathon semble peut-être avoir encore un peu de mal à se constituer une solide communauté, mais cela ne veut pas dire pour autant que PlayStation compte jeter l’éponge si facilement. Bien décidé à épargner au titre de Bungie le même destin que Concord, l’heure est donc venue pour l’éditeur de déployer les grands moyens en annonçant une semaine complète d’accès gratuit (abonnement non compris) au jeu sur PS5, Xbox Series et Steam. Prévue du 2 au 9 juin, celle-ci permettra alors à un nouveau public de découvrir Marathon en marge du lancement de sa saison 2.

D’autant plus que, comme révélé par Bungie sur son site officiel, cette dernière se traduira par un nouveau départ pour tout le monde. Oui, mais ceux qui étaient déjà présents depuis le lancement. « Quand la saison 1 prendra fin, tous les objets dans votre coffre et votre accès personnalisé à l'Armurerie seront supprimés. De même, vos cadres seront réinitialisés à leur configuration d'origine pour que tout le monde reparte sur les mêmes bases », indiquent les créateurs de Marathon, qui veulent que « tous les joueurs puissent explorer la nouvelle saison ensemble ».

Bien sûr, ce départ à zéro ne concernera toutefois que les éléments liés à la progression dans l’expérience de jeu, et non tout ce qu’il peut y avoir à côté. Notez également que pour ceux qui ne possèdent pas encore Marathon, toute votre progression réalisée au cours de la semaine d’accès gratuite sera conservée. Si d’aventure l’envie vous prenait de prolonger l’expérience en passant à la caisse, vous n’aurez pas ainsi à repartir du début une nouvelle fois. Pour le reste, toutes les nouveautés à venir dans le cadre de cette saison 2 sont disponibles sur le site de Bungie.

Source : Bungie