« No disc, no buy ». Ou « Pas de disque, pas d’achat » en bon français. Si vous avez jeté un œil à l’une des publications de PlayStation ces derniers mois, vous n’avez pas pu passer à côté de la façon dont ce message est scandé à tout va par le public sous chaque post de la compagnie. Car oui, le fait est que les joueurs ne décolèrent pas face à la décision de cette dernière d’abandonner l’édition des jeux au format physique dès 2028. Mais derrière tout ce tapage sur les réseaux sociaux se cache une tout autre réalité dans les chiffres de PlayStation.

Malgré la polémique sur les jeux physiques, PlayStation reste dans le vert

En effet, au vu de la ferveur dont le public fait preuve dans ce combat, on aurait naturellement pu s’attendre à ce qu’un impact négatif se fasse ressentir dans les nouveaux résultats de la compagnie, qui a dévoilé hier le bilan complet de son dernier exercice fiscal. Le problème, c’est que non seulement cela ne semble pas être le cas, mais en plus c’est finalement tout l’inverse qui est en train de se produire. Car les nouveaux chiffres le prouvent, PlayStation se trouve aujourd’hui encore plus dans le vert qu’à la même période en 2025.

« Le nombre d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) sur la plateforme PlayStation en septembre a augmenté de 7% par rapport au même mois de l’exercice précédent, pour atteindre 127 millions de comptes » a révélé Lin Tao, directrice financière chez Sony. « Il s’agit d’un record pour le mois de septembre ». De manière plus générale, « la durée totale de jeu pour le trimestre a également augmenté de 4% par rapport à la même période de l’année précédente », preuve que l’engagement des joueurs PS5 et PS4 est loin de ralentir malgré les dernières actualités.

Des chiffres en hausse pour un combat perdu d’avance ?

« La tendance en glissement annuel pour ces deux indicateurs s’est nettement améliorée par rapport au premier trimestre de cet exercice, ce qui, selon nous, démontre que le niveau de base de l’engagement ne cesse de s’améliorer », conclut ainsi Tao dans le bilan. Un sacré revers pour les joueurs PlayStation attachés au physique, donc, qui se battent depuis des mois maintenant pour pousser la compagnie à revenir sur sa décision d’abandonner l’édition des jeux au format physique à compter du mois de janvier 2028.

Mais est-ce réellement une surprise ? Pas vraiment. L’échec cuisant enregistré par la semaine de blackout organisée fin août était déjà par exemple un premier signe que le grand public n’a que faire de ce combat mené par une partie des joueurs PlayStation les plus passionnés. « Notre suivi n’a révélé aucun changement significatif, ni en termes de nombre de joueurs ni en termes d’engagement », avait d’ailleurs révélé l’analyste Mat Piscatella en septembre 2026 en référence à la fameuse semaine de boycott survenue à la fin de l'été.

PlayStation ne reviendra pas sur sa mise à mort du physique

Cela veut-il dire qu’il s’agit d’un combat perdu d’avance ? On l’ignore. Après tout, rien n’est jamais gravé dans le marbre. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que PlayStation semble bien parti pour camper sur ses positions, et qu’aucun retour en arrière sur la question ne semble être au programme pour le moment. Et au vu des résultats partagés dans le dernier bilan financier de l’entreprise, tout porte à croire qu’on se dirige désormais inéluctablement vers une génération PS6 sans jeux physiques.

Source : Sony