Après des rapports alarmants du côté de Xbox, il se pourrait que PlayStation prépare aussi de son côté à provoquer une hécatombe au sein d'un studio adoré.

Malgré d'énormes sorties dans un avenir plus ou moins proche et a priori des chiffres globalement en hausse par rapport à l'an dernier, la situation chez les éditeurs et studios AAA semble des plus inquiétantes. Après des vagues de fermetures et licenciements chez Ubisoft officiellement annoncés, la rumeur court que Xbox se prépare aussi à procéder à une moisson particulièrement sinistre dans ses rangs, et il en serait également de même du côté de chez PlayStation, mais cette fois de manière plus ciblée.

D'autres « dommages collatéraux » attendus, cette fois chez PlayStation

Outre des rapports de la part de sources généralement très sérieuses comme Bloomberg ou The Verge concernant le possible cataclysme à venir chez Xbox, notre confrère de chez BFM Sylvain Trinel a surenchéri avec des rapports autrement plus alarmantes non seulement dans la branche gaming de Microsoft, mais aussi chez PlayStation. Selon lui, la filiale de Sony se préparerait également non pas à fermer des studios, mais à faire un sinistre ménage dans ses rangs, et plus précisément au sein d'un studio en particulier.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que, depuis 2022 et pour la somme conséquente de 3,6 milliard de dollars, PlayStation a racheté Bungie, le légendaire studio à qui l'on doit Halo et Destiny. Depuis, il semblerait que cette opération n'a pas donné les fruits escomptés par le géant japonais. L'Extraction Shooter multijoueur Marathon, leur titre le plus récent, a eu son lot de scandales, mais surtout a coûté plus cher que ce qu'il a rapporté, et son compte de joueurs réguliers n'est pas suffisant par rapport aux résultats attendus par PlayStation pour son dernier jeu-service phare.

Selon les sources de Sylvain Trinel, PlayStation prévoirait ainsi de se délester d'environ 50% de la masse salariale de Bungie, soit licencier aux alentours de 400 personnes. Une telle moisson risque cependant de rendre la tâche des employés restants d'autant plus difficile pour essayer de remonter la pente, d'autant qu'un Divinity 3, probablement bien plus désiré que Marathon, ne serait actuellement pas dans les plans du studio. Reste toutefois à voir si cette potentielle menace de PlayStation arrivera à exécution ou non.

Source : Sylvain Trinel sur X.com