Ça bouge encore chez PlayStation et malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Et encore moins pour le studio derrière ce jeu adoré qui est revenu en 2024 sur PS5.

La branche jeu vidéo de Sony est actuellement en pleine restructuration et a annoncé des changements importants. Désormais, il n'y aura plus qu'un seul PDG de Sony Interactive Entertainment en la personne d'Hideaki Nishino. Hermen Hulst, une ancienne figure de Guerrilla Games (Horizon, Killzone), n'assistera plus Nishino-san dans cette fonction, mais reste tout de même à la tête de PlayStation Studios. C'est-à-dire qu'il gère l'ensemble des équipes de développement et supervise par conséquent les jeux exclusifs PS5, voire en PS6, en cours de conception.

Des équipes PlayStation encore réduites

Depuis des années maintenant, le secteur du jeu vidéo est fortement touché par des vagues massives de licenciements, alors que c'est toujours l'industrie culturelle qui génère le plus de revenus. Personne n'est épargné et pas même les structures qui appartiennent à d'énormes constructeurs comme PlayStation ou Xbox. En 2024, de lourds licenciements ont été annoncés et près de 900 personnes ont perdu leurs emplois. Une décision qui a amené à la fermeture définitive de London Studio, l'équipe à qui l'on doit entre autres l'excellent jeu VR Blood & Truth.

Il y a également eu des suppressions de postes au sein de plusieurs studios first-party à l'image de Naughty Dog, Insomniac Games, Guerrilla Games, et Bungie. Suite à l'échec total de Concord, le studio Firewalk a été fermé totalement par PlayStation qui n'a visiblement pas souhaité offrir une seconde chance à l'équipe.

Le mois dernier, on a appris que de nouvelles coupes avaient eu lieu chez PlayStation, et notamment du côté de chez Bend Studio (Days Gone), qui a de toute évidence été contraint de se séparer de contractuels après l'annulation de leur jeu service non annoncé. Aujourd'hui, on apprend qu'une nouvelle décision radicale qui fait mal a été prise, et que de nombreux salariés se retrouvent encore sur le carreau.

En effet, Abby LeMaster, ancienne cheffe de projet chez PlayStation Studios Visual Arts, a révélé que des licenciements avaient eu lieu. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Visual Arts est ce qu'on appelle un studio de soutien, qui épaule les équipes principales pour ce qui est d'ordre technique / graphique. Ces personnes qui opèrent en toute discrétion ont par exemple contribué sur The Last of Us 2 Remastered, ou encore sur Death Stranding 2 On the Beach qui doit sortir en 2025 sur PS5.

Le studio d'Until Dawn PS5 ferme ses portes

« PSVA a laissé partir des développeurs possédant des décennies d'expertise, un talent qu'il sera extraordinairement difficile de récupérer » a déclaré Abby LeMaster sur son compte LinkedIn. De plus, le média NMIA Gaming affirme qu'environ 18 employés de PlayStation Studios Malaysia, une autre équipe de soutien, auraient été eux aussi licenciés. Malheureusement, l'hécatombe continue avec la fermeture d'un studio. En effet Insider Gaming rapporte que Ballistic Moon, le studio d'Until Dawn PS5, n'existe plus non plus. Pour le coup, ce ne serait pas une décision directe de Sony Interactive Entertainment, puisque la société était indépendante même si des rumeurs faisaient d'état d'un rachat, mais ce serait plutôt dû au retour échoué du jeu d'horreur.

D'ailleurs, avant même la sortie du jeu sur PlayStation 5 et PC, il y avait déjà eu des licenciements au sein du studio d'Until Dawn Remastered. D'après les informations partagées par Insider Gaming, en décembre 2024, les développeurs restants ont été remerciés dans le silence le plus total. « Les gens remontent les bugs qu'ils ont trouvés dans le jeu pour en informer l'équipe, mais il n'y a plus personne qui travaille sur le support des correctifs pour le jeu. Le studio a effectivement fermé maintenant » déclare une source.

Visiblement, les dirigeants ont tout fait pour essayer de sauver le navire, mais ils n'ont pas réussi à trouver les financements nécessaires ou même le soutien d'un éditeur pour maintenant à flots l'entreprise. Il est rapporté qu'il y aurait notamment des discussions pour au moins continuer à mettre à jour Until Dawn, mais que tout cela n'aurait pas abouti. Une triste fin pour cette structure où l'environnement de travail était apparemment sain, ce qui est loin d'être le cas de toutes les sociétés de cette industrie.

Source : Abby LeMaster , NMIA Gaming, Insider Gaming.