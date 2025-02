2025 se présente comme une grande année pour les joueuses et les joueurs. Plusieurs grandes annonces sont attendues. Bien sûr, les sorties de triple, et même de quadruple A, vont rythmer les mois qui viennent. Pendant ce temps, en coulisses, ça démarre mal. Les annulations de projets font déjà parler d'elles, ainsi que les licenciements. Un développeur vient de prévenir la toile du coup dur qui vient de toucher son équipe chez PlayStation.

PlayStation fait de nouvelles coupes

Décidément, PlayStation ne commence pas l'année au mieux. Il y a quelques jours, nous apprenions que Bend Studio, à qui on doit notamment Days Gone, était sur le point de séparer d'une large part de ses contractuels. Visiblement, ce n'était là que le début pour 2025 — ou plutôt la suite de la dynamique de l'industrie depuis quelque temps.

De fait, ce mercredi 5 février, un technologue senior en conception a annoncé un nouveau coup dur au sein de l'entreprise. Ryosuke Hana, de son nom, a dévoilé qu'une bonne part de son équipe technique venait d'être mise à la porte par PlayStation.

C'est un cas peu commun qui tend à nous alerter plus encore sur l'état du secteur du gaming. En effet, on s'est plutôt habitué à ce que ces licenciements massifs touchent les équipes travaillant sur des jeux. Là, il s'agit d'une équipe qui planchait sur les softwares des consoles et services PlayStation, et ce, alors que la PS6 est en préparation.

Capture d'écran du 6 février 2025. © Gameblog

La plupart des membres de mon équipe avaient été licenciés par PlayStation. C'était un rêve de travailler avec Sony sur la technologie à laquelle j'ai joué depuis la PS1 et de contribuer à la PS5, au Portal, au PSVR2, au PS App et aux futures consoles. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un ingénieur expérimenté dans l'interface utilisateur native des consoles, n'hésitez pas à le contacter.

Des licenciements alors que la PS6 se prépare

Cette nouvelle vague de licenciement intervient alors que Sony est en pleine restructuration. Après le départ de Jim Ryan, la direction des jeux vient de repasser du côté japonais. Les nouvelles équipes sont donc en train de prendre le relai. Maintenant, l'enjeu est de se concentrer sur l'avenir de la marque et du catalogue PlayStation.

Cet avenir, il sera dessiné par la PS6. La prochaine console devra se montrer à la hauteur de ce que la concurrence annonce déjà. Par conséquent, il est étonnant de voir PlayStation se séparer d'ingénieurs spécialisés et familier avec sa technologie. Par exemple, Ryosuke Hana a travaillé sur la PS5, ainsi que ses services et accessoires, du PSVR 2 au PS App.

Pour l'heure, PlayStation n'a pas commenté ces licenciements. On peut déjà craindre que cela ait un impact dommageable sur la conception de la PS6. Et par conséquent, de nouveaux ingénieurs sont à présent disponibles sur le marché du travail. La situation salariale dans le secteur du jeu vidéo poursuit sa dégradation. Ce n'est pas maintenant que l'inquiétude va retomber.