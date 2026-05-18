A l’heure où la préservation des jeux est au cœur de beaucoup de préoccupations, il se murmure que PlayStation serait enfin prêt à faire revenir certaines de ses licences iconiques, dont l’une, pourtant appréciée, disparue depuis 15 ans déjà.

Les gloires d’antan de PlayStation pourraient-elles réellement sortir de leur long sommeil ? C’est la question qui agite les cercles communautaires de la marque bleue depuis ce weekend, après que deux insiders réputés fiables aient remis la discussion sur la table.

Un retour d'inFamous prochainement ?

Jordan Miller, journaliste chez VGC généralement bien renseigné, a ainsi expliqué dans un récent podcast que la licence inFamous ne serait pas entièrement enterrée. Un projet serait, ou du moins aurait été, en développement « quelque part d’autre chez PlayStation », potentiellement sans Sucker Punch aux commandes. De quoi réalimenter les théories et fantasmes autour d’un remake ou d’un reboot de la franchise, dormante depuis Infamous First Light en 2014, extension du troisième épisode. Sans surprise, la communauté s’est rapidement emballée et a réagi sur les plateformes habituelles. « J’espère vraiment que c’est réel », « Ça fait trop longtemps et ils sont passés à côté de quelque chose », peut-on lire ça et là, suite aux rumeurs. Une ferveur que Miller lui-même résume assez bien : « Il y a un véritable engouement pour inFamous ».

Il précise toutefois qu’il ne tient cette information que d’une seule source, non corroborée par une seconde à ce stade. Cependant, l’insider NateTheHate, à la réputation plus que fiable, affirme lui aussi que PlayStation « explore et envisage de faire revenir certaines de ses anciennes licences inactives ». Il tempère néanmoins : Uncharted et Bloodborne n’ont pas encore assez de bouteille pour être concernés. Des franchises comme inFamous, Ape Escape, également cité par Jordan Miller, Jak & Daxter, Killzone ou encore Resistance, eux, le pourraient.

inFamous Second Son, le dernier jeu de la licence ©Sony.

Quelles licences PlayStation pourraient revenir ?

Ce ne sont pas les candidats qui manquent. Aujourd'hui, Sony capitalise en effet principalement sur ses grandes franchises modernes dont Horizon, God of War, The Last of Us, ses adaptations Marvel ou encore la saga Ghost of. Mais Hermen Hulst, à la tête de PlayStation, rappelait récemment que l’éditeur cherchait régulièrement à exploiter ses licences dormantes lorsque l’occasion s’y prêtait. Un logo récemment dévoilé dans le cadre de son initiative en faveur de la préservation de ses licences PlayStation avait d’ailleurs fait remonter quelques souvenirs et noms chers aux nostalgiques, dont Killzone, Sly Cooper, Jak & Daxter. Mais lesquelles seront jugées suffisamment à potentiel pour que Sony investisse dans une renaissance ? C’est la question la plus épineuse.

Source : Jordan Miller, NateTheHate