Avec l'avènement des jeux service chez Sony Interactive Entertainment, le constructeur mise gros. Au point, à terme, de se désintéresser des titres uniquement jouables en solo ?

Une dizaine de jeux service PlayStation d'ici 2026, ça peut faire peur et s'interroger les fans qui viennent sur PS5 et PS4 avant tout pour la qualité des expériences solo narratives. Que ceux-là se rassurent : ce ne sera pas le cas.

Hermen Hulst, patron de PlayStation Studios, a réaffirmé sa position sur les jeux solo lors d'une interview avec le youtubeur Julien Chièze. La firme japonaise ne cessera jamais de créer ces titres aux univers et histoires très travaillées qui plaisent à tant de monde.

Bon, laissez-moi rassurer les fans de jeux comme The Last of Us, Uncharted, God of War ou encore Horizon. Nous continuerons toujours à créer ce genre de jeux ! Parce que c'est ce que nos fans attendent de nous, mais aussi parce que nous aimons les concevoir. J'ai grandi en créant ce genre d'expériences et je ne peux pas imaginer un monde où les PlayStation Studios ne continuent pas à créer ce genre de jeux, tout en continuant à expérimenter dans cette typologie de jeux. Nous encourageons nos équipes à prendre des risques créatifs. Vous voyez ce que Naughty Dog a été capable de réaliser avec la licence The Last of Us. Trouver de nouvelles manières de raconter des histoires, et c'est ce que j'aime. Donc nous continuerons toujours à produire ces jeux.

Mais dans le même temps, après avoir raconté tant d'histoires mémorables pendant plus de 25 ans et conçu ces riches univers, nous sommes aussi très enthousiastes d'aller à la rencontre d'une nouvelle audience, de nouveaux joueurs. Le marché PC est en croissance alors nous publions certains de nos jeux dessus. Nous avons aussi lancé une division mobile afin de trouver encore plus de gens qui puissent apprécier nos superbes licences.