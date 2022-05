L'investissement de Sony Interactive Entertainment sur le marché PC est une évidence depuis plusieurs mois. Mais là, le constructeur franchit un cap avec une annonce forte. À moyen terme, l'objectif est d'avoir la moitié de jeux PlayStation sur PC et mobiles.

PlayStation à l'assaut du PC et des mobiles

En 2021, SIE annonçait le rachat de Nixxes dans un seul but : inonder le PC avec ses jeux. À tel point qu'un label PlayStation PC a été créé spécifiquement pour cela. Si nous étions également au fait de la volonté du constructeur d'accélérer sa nouvelle stratégie, nous avons désormais une vision plus précise des objectifs à remplir.

Lors d'une récente présentation destinée aux actionnaires, la firme japonaise a révélé vouloir sortir la moitié de ses exclusivités PlayStation sur PC et mobiles. L'autre moitié étant représentée par la PS5.

Historiquement, PS Studios a merveilleusement réussi dans son entreprise de fournir un solide portefeuille de jeux solo forts en narration et graphiquement magnifiques. Mais il ne fait aucun doute que nous nous sommes limités à une portion très étroite du marché. En nous ouvrant au PC et au mobile, et il faut le dire... également aux jeux service, nous avons l'opportunité de passer d'une situation où nous sommes présents sur un segment très réduit du marché des jeux vidéo, à une présence à peu près partout. Je pense que si nous nous y prenons bien, si nous exécutons les choses avec intelligence et excellence, les possibilités de voir grandir le nombre de personnes qui jouent à nos jeux, le nombre de personnes qui les apprécient et qui dépensent de l'argent pour les acquérir, sont exponentiellement grandes. Jim Ryan, PDG et président de Sony Interactive Entertainment.

L'exclu PS5 Returnal sur PC prochainement ?

En revanche, aucun mot sur le rythme des sorties. Le groupe va t-il « sacrifier » ses exclus en les sortant day one sur PC ? Ce n'est pas ce que nous observons aujourd'hui. Et Shawn Layden, ancien président de Sony Worldwide Studios, n'y croit pas non plus. Pour l'instant, ce qui se dessine, c'est que PlayStation attend que les ventes soient plus calmes pour les relancer à travers un « second » lancement PC.

À ce propos, Returnal pourrait être le prochain portage puisqu'il a été aperçu sur SteamDB. Une surprise qui n'en est pas véritablement une. En effet, c'était l'un des titres listés dans le leak Nvidia aux côtés de God of War. Et comme nous le savons, ce listing était finalement exact pour beaucoup de softs.