Sony vient de lever le voile sur un projet surprenant : des personnages de ses jeux PlayStation capables de parler et d’interagir grâce à l’intelligence artificielle. Une technologie encore au stade expérimental, mais qui pourrait bien changer notre façon de jouer dans les années à venir. Cela fait polémique...

Une démonstration avec Aloy de Horizon Forbidden West pour PlayStation

Dans une vidéo récemment publiée, on découvre une version IA d’Aloy, l’héroïne bien connue de Horizon Forbidden West. Face caméra, elle répond à des questions posées par un utilisateur. L’échange est simple, presque basique, mais il montre clairement où PlayStation veut aller.

Bien sûr, le rendu n’est pas encore très impressionnant. On est loin de la qualité d’un jeu entièrement scénarisé et animé par une équipe de développeurs. Mais c’est normal : il ne s’agit pour l’instant que d’un prototype. C’est ce qu’a confirmé Sharwin Raghoebardajal, directeur de l’ingénierie logicielle chez Sony Interactive Entertainment. Ce premier test a été réalisé en collaboration avec le studio Guerrilla Games pour PlayStation.

L’IA, une tendance de fond dans l’industrie du jeu vidéo qui fait polémique

Ce projet PlayStation ne sort pas de nulle part. En réalité, l’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans le développement de jeux vidéo. Lors de la Game Developers Conference (GDC) 2024, près de 49 % des professionnels interrogés ont déclaré utiliser des outils d’IA générative dans leur travail. Autrement dit, ce qui semblait encore futuriste il y a quelques années devient peu à peu une réalité du quotidien pour les studios. L’idée d’interagir librement avec des personnages comme Aloy est séduisante. Imaginez un jeu où les dialogues ne seraient plus écrits à l’avance, mais s’adapteraient à chaque joueur, en temps réel. Ce serait une révolution dans la manière de raconter une histoire pour PlayStation.

Mais cette innovation soulève aussi des questions. L’IA va-t-elle vraiment enrichir l’expérience de jeu… ou, au contraire, réduire le rôle des créateurs humains ? Où placer la frontière entre technologie et création artistique ? Le débat ne fait que commencer. Cette démarche suscite aussi de vives polémiques. Beaucoup accusent PlayStation de vouloir, à terme, remplacer les acteurs de doublage et d’autres professionnels pour des raisons purement financières. Le tout pour un résultat qui reste, pour l’instant, bien loin de la qualité et de l’émotion qu’apporte un véritable travail humain. D’ailleurs, certains studios se sont déjà brûlé les ailes. Activision, par exemple, a été critiqué récemment pour avoir utilisé des visuels générés par IA dans ses campagnes marketing, jugés bâclés et sans âme par la communauté.

Source : PlayStation