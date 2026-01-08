Si 2025 aura finalement été une année relativement calme pour PlayStation, qui aura surtout brillé avec Death Stranding 2: On the Beach et Ghost of Yotei, 2026 s’annonce d’ores et déjà comme une année un peu plus remplie. De Marathon à Marvel’s Wolverine, en passant par SAROS, la firme japonaise nous réserve assurément de bien belles aventures, en sachant que d’autres surprises sans doute à venir. Mais en attendant de les découvrir, une nouvelle annonce vient de tomber pour les joueurs PS5, et elle est loin de faire que des heureux.

De nouveaux coloris PS5 annoncés par PlayStation

En effet, sans crier gare, PlayStation vient tout juste de dévoiler une nouvelle gamme de manettes et de façades pour sa machine, réunies dans ce que la firme a baptisé « L’Hyperpop Collection ». Au programme de celle-ci : trois nouveaux coloris inspirés de l’éclat des lumières RVB, avec donc un modèle Rouge (Techno Red), un modèle Vert (Remix Green) et un modèle Bleu (Rhythm Blue). Le tout étant alors illustré par « un dégradé harmonieux », et « sublimé par une finition brillante qui fait ressortir les couleurs comme jamais ».

Disponible à compter du 12 mars 2026, les précommandes pour L’Hyperpop Collection débuteront dès le 16 janvier prochain à 10h (heure française). Comme d’habitude, cela passera alors par la boutique officielle de PlayStation, mais aussi auprès des différents revendeurs participants. Notez que les manettes seront proposées au tarif de 84.99€ et que les façades PS5, disponibles en quantités limitées selon la firme, seront quant à elles vendues au tarif de 74.99€. De belles petites sommes, donc.

Les joueurs partagent leur frustration

Néanmoins, au-delà de la qualité de L’Hyperpop Collection qui semble pour l’instant mettre un grand nombre de joueurs d’accord, beaucoup n’hésitent pas à reprocher à PlayStation de négliger une partie de sa communauté. Car vous l’aurez sans doute constaté, mais les nouvelles façades sont uniquement dédiées aux PS5 Slim, ce qui laisse tous les possesseurs de PS5 et de PS5 Pro sur le carreau. Une critique qui revient régulièrement, mais qui ne semble pourtant toujours pas aider à faire bouger les choses auprès de Sony.

Source : PlayStation