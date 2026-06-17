PlayStation a mis la main sur plusieurs studios ces dernières années, mais en a également fermé plusieurs autres. Toute l'industrie est ballottée entre les bonnes et mauvaises nouvelles ces derniers temps, tandis que les studios en place cherchent encore à se faire une place solide. Housemarque est l'un d'eux. Si le studio a rencontré un très joli succès d'estime, les ventes des jeux ont du mal à décoller. Saros ne s'est par exemple écoulé qu'à 300 000 exemplaires les premiers instants de sa sortie, là où d'autres jeux parfois même moins ambitieux ont empilé les millions. Mais c'est assurément dû à l'identité très marquée du studio et de son amour fou des jeux hardcore. Une vision qui ne changera pas, puisque le studio compte même s'inspirer des meilleurs dans le genre : FromSoftware.

Housemarque, le nouveau FromSoftware de PlayStation

PlayStation n'a peut-être pas besoin de jouer la séduction avec le studio japonais, mais Housemarque compte bien lui aussi devenir un incontournable des jeux sans pitié. C'est en tout cas ce qu'annonce le studio en faisant un tour de son état actuel et dévoilant ses plans à venir. On apprend que depuis qu'il fait partie intégrante des studios PlayStation, Housemarque semble respirer et se sent encore plus confiant que par le passé. S'il affirme volontiers que les ventes de Returnal ont eu du mal à décoller, une dynamique a fini par se créer et les résultats sont plus que satisfaisants. En espérant qu'il en sera de même pour Saros qui semble suivre le même chemin.

Mais s'il ne vend pas autant de jeux que certains de ses camarades chez PlayStation, Housemarque reste confiant et il a parfaitement raison. Le studio a une identité forte et vise une niche. Celle des joueurs qui n'ont pas peur d'être mis au défi et qui ne cherchent que ça d'ailleurs. Avec Returnal et Saros, il a imposé son style. Un genre encore relativement nouveau qui nécessitera certainement encore un peu de temps pour fidéliser un public de fans hardcore, comme c'est le cas pour les souls-like de FromSoftware.

Un exemple que compte justement suivre le studio PlayStation qui se dit admiratif du travail de son camarade japonais. « Le parcours de FromSoftware, de King's Field à aujourd'hui… Nous ne prétendons pas atteindre un tel niveau, mais comme eux, nous resterons fidèles à nos valeurs fondamentales et continuerons à convaincre le marché que nos jeux sont les meilleurs du genre. C'est notre objectif. » explique Ilari Kuittinen, co-fondateur du studio.

C'est ça la touche Housemarque. Capture de Saros par Gameblog

Les plans à venir du studio dévoilés

Désormais sous l'égide de PlayStation, Housemaruqe a triplé de volume et emploie désormais 120 personnes. Le studio est pour l'heure occupé à faire évoluer Saros tout en discutant ouvertement avec la communauté pour améliorer le jeu au fil des mises à jour. Mais le studio a aussi plusieurs autres projets sur la table des opérations. « En ce moment, on réfléchit à la suite pour Saros et on en discute avec la communauté. Pour ce qu'il y a après, il y a des pistes intéressantes qu'on aimerait explorer, on a tellement de choses à découvrir, et on verra bien si c'est faisable. » termine Kuittinen.

Housemarque n'a donc pas encore dit son dernier mot et PlayStation semble lui offrir toute sa confiance. Le studio travaille d'arrache-pied sur Saros pour le moment et il est évidemment trop tôt pour parler de la suite, mais on le reverra bien assez tôt. Pour rappel, Saros est une exclusivité PS5 et le restera. PlayStation a en effet décidé d'arrêter de porter ses jeux solo sur d'autres supports, notamment sur PC.

Source : The Game Business