Une page de plus de 30 ans se tourne au sein du PlayStation Studios Housemarque. Son co-fondateur, Ilari Kuittinen annonce son départ dans un long message rétrospectif.

Ilari Kuittinen a refermé la porte de Housemarque, le studio qu'il a co-fondé en 1995. Après 31 ans de bons et loyaux services au sein de cette structure longtemps restée indépendante avant de rejoindre l'escarcelle de PlayStation, il annonce prendre une pause bien méritée dans l'industrie.

Le patron de Housermarque s'en va, une perte chez PlayStation

Ainsi va la vie. Les créateurs qui nous ont fait rêver quand nous étions petits prennent de l'âge eux aussi. Alors quand ils regardent les années de carrière derrière eux, certains se disent qu'il est temps de voler vers d'autres horizons. C'est le cas de Ilari Kuittinen, co-fondateur de Housemarque, l'un des studios de PlayStation qui apporte une vraie plus-value à l'éditeur.

En effet, Housemarque faisait partie des pionniers du secteur du jeu vidéo en Finlande. Quand Ilari Kuittinen et Harri Tikkanen s'associent en 1995 pour fonder le studio en fusionnant Bloodhouse et Terramarque, ils font partie des seuls acteurs de poids de ce milieu dans le pays à l'époque. Plutôt prolifiques en termes de shoot'em up, c'est ce qui va les amener à retenir l'attention de PlayStation, qui les rachète après être resté « farouchement indépendant pendant 26 ans », pour reprendre les mots de Kuittinen.

Ainsi, Housemarque devient l'un des nouveaux ambassadeurs des PlayStation Studios en 2021. Et l'équipe menée par Kuittinen et Tikkanen trouve tout de suite sa place avec Returnal, un roguelike avec une part de narration cryptique qui s'impose tout de suite comme la nouvelle identité du studio. Preuve en est Saros, sa dernière production en date.

Ilari Kuittinen dit au revoir à une industrie faite de « gens généreux »

C'est sur cette histoire forgée sur l'audace et les titres pêchus que Ilari Kuittinen s'en va. Le co-fondateur de Housemarque fait ses adieux à ses collègues dans un long message où il remercie grandement son équipe et ses soutiens chez PlayStation. Il se dit « immensément chanceux » d'avoir pu vivre cette aventure et d'avoir été ainsi entouré. Il rappelle à ce que titre que « l'industrie n'est pas uniquement définie par les jeux que nous créons, mais par les gens généreux qui constituent sa communauté ».

Maintenant, Kuittinen se dit près à « une rare pause bien méritée ». Il confie aussi qu'avoir pu vivre ces 31 ans de carrière à la tête de Housemarque aura été « le privilège unique d'une vie ». Quand au devenir du fameux PlayStation Studios, la succession est assurée :

Harri Tikkanen, l'autre co-fondateur, reste directeur créatif

Sami ‘Haxu’ Hakala est passé directeur du management le 1er juillet 2026.