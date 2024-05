Alors que PlayStation est sur le pied de guerre pour le State of Play de ce soir, de gros leaks liés à des jeux majeurs sèment le chaos et la confusion.

La période faste du Summer Game Fest approche à grands pas, et c'est PlayStation qui lance les hostilités avant l'heure avec son très attendu State of Play de ce soir. Mais ce n'est pas la seule chose qui est arrivée avant l'heure. De gros leaks auraient en partie coupé l'herbe sous le pied de la branche gaming de Sony.

Des leaks majeurs problématiques pour PlayStation, mais pas que ?

Parmi les annonces à surveiller au tournant lors du State of Play à venir de PlayStation, on pense notamment à Bungie, qui lui appartient. Rappelons que Destiny 2 va accueillir le 4 juin son dernier DLC en date : The FInal Shape. On pourrait également s'attendre à y voir un certain Marathon. C'est justement son MMOFPS majeur qui fait l'objet d'un des gros leaks signalés il y a quelques heures.

Le prochain DLC aurait totalement fuité et a un temps été jouable avant l'heure. La communauté Destiny 2 s'est donc enflammée et de nombreux spoilers majeurs fusent sur la Toile depuis lors. Qu'il s'agisse de l'histoire, des nouvelles mécaniques ou encore des raids, il ne resterait plus beaucoup de secrets à partager lors du State of Play de ce soir, si le titre est de la fête. Bungie et PlayStation travaillent actuellement à limiter la casse autant que possible, en fermant des serveurs ou en supprimant les très nombreuses fuites compromettantes.

Il ne s'agirait pas du seul DLC d'un jeu majeur touché par les récents leaks relatifs à PlayStation. Certains ont avancé que L'Ombre de l'Arbre-Monde, l'extension d'Elden Ring attendue le 21 juin, serait également concernée. Il serait question d'un problème de backend du côté de la branche gaming de Sony. Les rumeurs s'agissant du titre de FromSoftware ont cependant été démenties. Pour rappel, des événements previews du DLC à venir se sont tenus dernièrement, notamment au Japon. Certains en ont profité pour leaker quelques images et courts enregistrements. Les Sans-Éclats peuvent donc en principe être rassurés sur ce point. Tel n'est malheureusement pas le cas concernant Destiny 2, en attendant que PlayStation fasse entièrement le ménage.