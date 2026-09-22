Il semblerait que PlayStation a déployé une « nouvelle » fonctionnalité visant à encourager les joueurs à acheter des jeux au format numérique au détriment du physique.

Près de trois mois après l'annonce de PlayStation déclarant la fin du support de la fabrication des disques à l'horizon 2028, il semblerait que le géant japonais teste discrètement la mise en place d'une fonctionnalité visant à pousser encore plus les joueurs vers la porte du tout numérique. Certains utilisateurs du PS Store ont en tout cas rapporté avoir reçu des sortes de crédits ou bons de 10 dollars (monnaie locale) pour l'achat de jeux dématérialisés et réutilisables pour d'autres achats sur la boutique du magasin en ligne de la firme nippone.

Un système de crédits pour encourager les achats numériques en test chez PlayStation ?

Les habitués du PlayStation Store qui ont allumé leur PS5 ces derniers jours auraient fait une surprenante découverte, agréable ou désagréable, selon le point de vue de chacun. Sans la moindre annonce officielle du géant japonais, des utilisateurs ont ainsi commencé à apercevoir de nouveaux badges promotionnels signalant un remboursement numérique immédiat sous forme de crédit sur leur porte-monnaie virtuel du PS Store.

Le mécanisme visiblement en test sur le PlayStation Store semble ainsi faire une sélection de grands titres sortis cet automne, et leur affuble un badge « Inclut un crédit sur porte-monnaie ». L'achat d'un de ces titres permettrait ainsi de recevoir 10 dollars (monnaie locale) sous forme de crédit sur le porte-monnaie de son compte PlayStation.

Attention toutefois, les utilisateurs qui ont testé cette fonctionnalité ont rapporté que cette offre ne fonctionnait qu'une fois. Acheter un autre jeu concerné par l'offre après en avoir profité une fois ne fonctionnerait plus.

Quels jeux éligibles et comment profiter de l'offre ?

Si l'on en croit les tests réalisés par plusieurs utilisateurs sur le PlayStation Store, il serait question de 8 jeux concernés par l'offre qui sont les suivants :

Pour savoir si l'offre fonctionne, les utilisateurs qui ont obtenu leur crédit ont procéde de la manière suivante :

Ouvrir l'onglet PlayStation Store sur PS5 ;

Rechercher l'un des 8 titres listés ci-dessus ;

Vérifier en dessous du bouton d'achat la présence du badge bleu ou doré « Inclut un crédit sur le porte-monnaie » ;

Si tel est le cas, l'achat du jeu ciblé sur le PS Store créditera automatiquement le montant promis dès confirmation du paiement.

Vers un déploiement officiel bientôt de ce reliquat du programme PS Stars ?

Beaucoup d'utilisateurs qui ont eu vent de cette sorte de test de la part de PlayStation y ont alors simplement vu une forme de retour du programme de fidélité PS Stars, largément abandonné depuis un moment par le constructeur. À noter d'ailleurs que celui-ci doit officiellement disparaître à partir du 2 novembre 2026. Certains pensent donc qu'il pourrait se faire remplacer par ce nouveau système de crédit.

Il convient donc d'attendre une réponse officielle de la part de PlayStation pour en avoir le cœur net. Une telle initiative suscite en tout cas chez certains la méfiance, car risque d'encore plus encourager les joueurs à passer au tout dématérialisé. À l'inverse, certains voient cela comme une bonne nouvelle après l'actualité plus que sulfureuse autour du géant japonais depuis quelques mois. L'avenir nous dira quel camp aura le fin mot de l'histoire.

Source : Reddit