On se doutait bien que ça allait finir par arriver, mais on ne pensait peut-être pas si tôt, et encore moins que PlayStation allait l'annoncer comme si de rien n'était. C'est officiel, la marque japonaise abandonne définitivement les jeux physiques sur PS5 et évidemment sur PS6, on a même une date à laquelle tout va s'arrêter.

PlayStation annonce arrêter les jeux physiques

PlayStation arrête définitivement la production de jeux en version physique à compter de janvier 2028. À partir de cette date, les jeux ne seront disponibles que sur le PlayStation Store ou chez certains revendeurs. On suppose donc que les boîtes de jeux existeront peut-être encore, mais auront des codes de téléchargement, rien de plus.

Sony explique cette décision stratégique en invoquant l'évolution de la demande et les préférences des consommateurs et du secteur du divertissement en général. Une transition qui n'affectera cependant pas les jeux déjà disponibles ou ceux à paraître avant janvier 2028 sur support physique, précise le communiqué. PlayStation affirme également vouloir continuer d'investir dans l'innovation pour faciliter l'accès aux jeux, et surtout permettre aux joueurs d'acheter leurs jeux où ils le souhaitent. Est-ce que ça va vraiment rassurer les joueurs ? Pas vraiment.

Ce que ça va changer pour les joueurs

Des partenaire de Nintendo avaient amorcé la chose avec certains jeux Nintendo Switch 2 dont les versions physiques ne comportaient qu'un code de téléchargement. GTA 6 a lui aussi fait ce choix et n'aura pas de version physique à son lancement, ce qui avait déjà secoué les fans. L'annonce de PlayStation va elle aussi ébranler les joueurs, surtout les collectionneurs ou ceux qui profitaient du marché de l'occasion pour mettre la main sur des jeux à moindre coût. Un marché parallèle qui disparaît à feu doux depuis des années, mettant certains magasins spécialisés en difficulté.

Sans compter que désormais, les joueurs devront impérativement avoir une connexion Internet, ne serait-ce que pour avoir accès à leur jeu. Entre les problèmes de licences qui demandent un rafraîchissement régulier sur PS5, les soucis que rencontrent parfois le PS Plus et le PS Store, sans oublier la colère que provoquent déjà les jeux avec les connexions obligatoires à Internet, il n'est pas dit que les joueurs apprécient la nouvelle.

Une PS6 entièrement digitale ?

La PS5 avait déjà commencé à amener la chose puisque la console était proposée en deux versions, l'une complètement digitale et l'autre avec un lecteur amovible. Pour la PS6, la question ne semble plus se poser si PlayStation décide de mettre un terme à la production de jeux en version physique. Cela signifie que la console devrait être totalement orientée vers le tout numérique. Une PS6 qui pourrait avoisiner les 1000$ si l'on en croit les dernières rumeurs concernant les coûts de fabrication. Entre la flambée des prix et le tout numérique, les consoles de salon se rapprochent de plus en plus des PC qui ont épousé le tout numérique depuis bien longtemps et sans faire trop de vagues d'ailleurs.

Insomniacs nous rassurait encore sur les versions physiques de son Marvel's Wolverine il y a peu justement

Une industrie en pleine mutation et ce n'est que le début

Cette décision radicale de PlayStation est le résultat d'une mutation plus vaste. Si les défenseurs des versions physiques sont nombreux, ils ne font pas le poids face à une industrie en pleine métamorphose. Chaque année, les bilans financiers démontrent que les ventes digitales prennent peu à peu le pas sur les versions boîtes, de plus en plus de joueurs choisissent le dématérialisé, souvent par facilité, malgré les problèmes que cela implique (connexion Internet obligatoire, licence, problème de propriété, etc.).

Les abonnements prennent une place considérable, le tout numérique devient peu à peu la norme. L'accessibilité est rapide, facile, garantie tant qu'Internet peut rafraîchir les licences et que les studios ne coupent pas les services de leurs jeux. Sans oublier évidemment que s'émanciper de la production de jeux en version physique est un gain de temps et d'argent pour les différents acteurs de l'industrie, en plus de garantir une certaine sécurité pour éviter les fuites potentielles notamment. Take-Two a choisi cette voie avec GTA 6, PlayStation vient de plonger, des partenaire de Nintendo se sont déjà laissé séduire par l'alternative, on peut donc supposer que d'autres suivront certainement la tendance. Une affaire délicate à suivre.

Source : PlayStation