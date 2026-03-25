PlayStation ferme un nouveau studio et provoque une nouvelle vague de licenciement sans même lui laisser le temps de sortir un jeu. C'est la huitième fermeture en près de 6 ans.

Cette génération de consoles aura décidément vécu dans le chaos le plus total. Après un démarrage en catastrophe marqué par la pandémie du Covid-19 et les pénuries, s'en est suivie une effervescence et une multiplication des investissements face à l'explosion du jeu vidéo, propulsé par les confinements. Depuis, le monde a changé, l'industrie aussi et des années après, la tendance est complètement à l'inverse. Les licenciements sont légion, les projets sont abandonnés et les studios ferment à tour de bras. Malgré quelques 90 millions de PS5 dans la nature et des jeux qui cartonnent, PlayStation serre une fois de plus la vis et ferme un nouveau studio en dirigeant tout le personnel vers la sortie.

Nouvelle fermeture de studio pour PlayStation

Jason Schreier, journaliste réputé chez Bloomberg, a déclaré sur ses réseaux sociaux que PlayStation venait de fermer un nouveau studio. Né l'année dernière, Dark Outlaw Games n'aura même pas eu le temps de sortir quoi que ce soit qu'il est déjà fermé et ses quelque 50 employés remerciés. Ce studio était dirigé par Jason Blundell, ex-Treyarch ayant travaillé sur Call of Duty. L'homme avait cofondé le studio Deviation Games en 2020 avant de signer un partenariat avec Sony pour une exclusivité en 2021. Malheureusement, le studio a lui aussi fermé quelques années plus tôt avant de donner naissance à Dark Outlaw Games. Malheureusement, cette renaissance chez PlayStation n'aura pas été des plus heureuses puisque tout s'arrête ici.

Jason Schreier via Bluesky

Huit studios fermés en à peine 6 ans

Depuis la crise Covid, PlayStation a fermé pas moins de 8 studios dont certains avaient pourtant signé de vraies réussites : Manchester Studio, Bluepoint, Japan Studio, London Studio, PixelOpus, Firewalk Games, Neon Koi et désormais Dark Outlaw Games. Des fermetures qui ont provoqué le licenciement de centaines de personnes, l'annulation de plusieurs projets et la mise en stase de certaines licences. Une gestion chaotique qui ne semble plus avoir de fin, mais qui ne touche pas seulement PlayStation.

Ces dernières années, tous les plus grands groupes ont fait de même. De Xbox en passant par EA ou encore Ubisoft et même tout récemment Epic Games avec plus de 1000 postes supprimés. La situation est en tout cas vivement critiquée sur les réseaux sociaux. Certains vont même jusqu'à se moquer de la gestion de la marque en affirmant que PlayStation a fermé plus de studios qu'il n'a sorti de jeux sur la dernière génération.