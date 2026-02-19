Nouveau coup de tonnerre chez PlayStation. La semaine dernière, la firme japonaise prenait longuement la parole au travers d’un gros State of Play, qui a multiplié les annonces à un rythme effréné pendant plus d’une heure pour le plus grand bonheur des joueurs. Largement salué par le public, celui-ci semblait alors présager un futur particulièrement solide pour la PS5, qui se prépare actuellement pour l’arrivée de nouveaux titres comme Marathon ou encore SAROS. Un futur qui, toutefois, devra désormais s’écrire sans la présence de Bluepoint Games.

C’est officiel, Bluepoint Games va fermer ses portes

En effet, nous venons tout juste de l’apprendre, PlayStation a décidé de mettre un terme définitif aux activités du studio à l’origine des remakes de Demon’s Souls et Shadow of the Colossus, qui fermera officiellement ses portes dès le mois de mars. Dans un mail envoyé aux équipes à l’aube de cette nouvelle, Hermen Hulst, le boss des PlayStation Studios, justifie alors cette décision par le fait que « nous évoluons dans un environnement industriel de plus en plus difficile », notamment marqué par une hausse des coûts et un ralentissement de la croissance.

« Pour faire face à cette réalité, nous devons continuer à nous adapter et à évoluer » explique-t-il ainsi à cet effet. « Nous avons examiné de près notre activité afin de nous assurer que nous répondons aux besoins actuels tout en restant bien positionnés pour l’avenir ». Et c’est donc ce qui les a conduits à la fermeture de Bluepoint, une décision qui, bien sûr, « n’a pas été prise à la légère ». « Bluepoint est une équipe incroyablement talentueuse dont l’expertise technique a permis d’offrir des expériences exceptionnelles à la communauté PlayStation », assure Hulst.

Message d'Hermen Hulst à propos de la fermeture de Bluepoint Games

« Je tiens à remercier chaque personne chez Bluepoint pour leur créativité, leur savoir-faire et leur engagement de qualité ». Pour le studio, fondé en 2006 par Andy O’Neil et Marco Thrush, mars 2026 mettra donc un terme à vingt ans d’activités, notamment marquées par de nombreuses collaborations avec PlayStation sur des franchises comme God of War, Uncharted ou encore Gravity Rush. Aux dernières nouvelles, le studio était d’ailleurs à l’œuvre sur un jeu service dans l’univers de God of War, finalement annulé par l’éditeur en janvier 2025.

