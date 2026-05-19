J'espère que vous avez bien profité de la période durant laquelle les différents constructeurs semblaient abandonner peu à peu la fameuse guerre des consoles, puisque la hache de guerre est définitivement déterrée et on est en train de brûler le drapeau blanc. Il est désormais confirmé que PlayStation va mettre fin à une stratégie qui ne lui allait visiblement pas, mettant fin à plusieurs années d'expansion.

Xbox a été le premier à franchir le cap en proposant ses plus grosses exclusivités sur d'autres supports. La marque a toujours été intimement liée au PC sur lequel son écosystème est très présent, mais l'on a pu voir plusieurs jeux exclusifs voyager jusque sur Nintendo Switch ou encore PlayStation. De son côté, Sony commençait doucement à amorcer les sorties multiplateformes en diffusant ses jeux sur PC. God of War, Ratchet & Clank, Uncharted , Days Gone ou encore Returnal ont tous fini par sortir sur Steam durant les six dernières années, mais comme l'avait annoncé Bloomberg il y a peu, Hermen Hulst, le patron de PlayStation, a sonné la fin de la récré.

Changement de cap confirmé pour les jeux exclusifs PlayStation

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Hulst a confirmé sa nouvelle stratégie lors d'une réunion ce lundi, signant la fin d'une ère d'expansion pour PlayStation. Les jeux solo narratifs de la firme resteront désormais exclusifs et ne sortiront plus sur PC, pas même plusieurs mois ou années après leur sortie sur consoles. Hulst renoue avec la tradition d'antan, si l'on peut dire, et semble vouloir renforcer l'image de marque. Il faut dire que les exclusivités sont l'une des grandes forces de PlayStation et certains jeux peuvent être de vrais system sellers. C'est aussi un gain d'argent pour l'entreprise si les ventes sur PC n'étaient pas suffisamment lucratives, ce qui doit être le cas si un tel revirement a lieu.

D'un autre côté, même si les derniers jeux exclusifs PlayStation sont excellents, tous n'ont pas brillé comme prévu. C'est le cas notamment du dernier né de Housemarque, Saros qui, selon les analystes, ne se serait écoulé qu'à un peu plus de 300 000 exemplaires sur deux semaines après sa sortie. Un succès critique, mais un lancement commercial en demi-teinte, quand bien même le jeu reste de niche. Dans un cas comme celui-ci, une sortie PC ne pourrait lui faire que du bien. Selon les derniers bilans de Sony, les jeux sur d'autres plateformes auraient déjà rapporté près de 2,3 milliards de dollars. Ce qui englobe les jeux solo mais aussi les jeux multijoueur, comme Helldivers 2 ou encore Marathon, qui resteront quant à eux multiplateforme. Ce sont par ailleurs eux qui rapportent le plus.

Jason Schreier via Bluesky pour Bloomberg

Une tendance à se recentrer

Il n'y aura donc pas de Marvel's Wolverine, de Ghost of Yotei ni de Saros sur PC, ça semble définitif. Ce changement de cap a certainement beaucoup d'explications, et pour le moment rien n'a ouvertement été officialisé. Il se peut que Sony veuille simplement resserrer sa base de joueurs, pousser un peu les nouveaux acheteurs, mais aussi, comme le précisait Jason Schreier dans son article, se protéger de la prochaine Xbox qui, selon les rumeurs, se rapprocherait davantage d'un PC avec Windows embarqué et pourrait potentiellement faire tourner les jeux PlayStation elle aussi finalement.

Mais là aussi rien n'est moins sûr désormais puisque du côté de Xbox il va y avoir beaucoup de changements, Asha Sharma, la nouvelle dirigeante, vise à redonner ses lettres de noblesse à la marque et à se recentrer sur la console. En d'autres termes, là aussi, l'expansion de la marque sur d'autres plateformes, ou encore la gestion des exclusivités risque d'être amenée à changer, sait-on jamais. Petit à petit, l'écart semble se creuser de nouveau entre les plateformes, après des années d'efforts à brouiller les frontières.