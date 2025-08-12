Vous attendez avec impatience de pouvoir vous plonger dans Physint, le successeur spirituel de Metal Gear à venir chez Kojima Productions ? Alors nous avons une mauvaise nouvelle…

Voilà maintenant plus d’un mois que Death Stranding 2: On the Beach est sorti, apportant une suite acclamée à un premier opus tout aussi acclamé de la part des critiques. Forcément, tous les regards se tournent donc désormais vers les futurs projets d’Hideo Kojima qui, comme nous le savons, est un homme très occupé. Et si son prochain jeu, OD, semble pour l’instant suivre son cours malgré la situation chaotique qui règne chez Xbox, Physint, lui, n’est définitivement pas près de voir le jour si l’on en croit les dernières déclarations du créateur.

Physint sur PlayStation, ce n’est vraiment pas pour demain

En effet, comme annoncé l’année dernière, Kojima prévoit de faire son grand retour dans le domaine de l’action-espionnage avec Physint, une nouvelle licence dans la lignée de Metal Gear à paraître en exclusivité sur PlayStation. Avant cela, le créateur doit cependant donner vie à OD, son jeu d’horreur développé en partenariat avec Xbox, qui se trouve lui-même à quelques années de sa sortie. Autant dire, donc, que ce n’est pas demain la veille que l’on pourra poser les mains sur Physint, qui ne devrait pas voir le jour avant la génération PS6 au plus tôt.

Et s’il vous fallait une preuve supplémentaire pour vous en convaincre, sachez que Kojima vient tout juste de confirmer que la future exclusivité de PlayStation n’en est actuellement qu’à sa phase conceptuelle. Autrement dit : rien n’existe pour le moment, et tout reste encore à faire. Il a d’ailleurs révélé au micro d’IndieWire qu’il était pour l’instant seul à travailler sur le projet, justement parce qu’il n’en est encore qu’au début de la conception. Et comme nous ne le savons que trop bien : Kojima est un homme qui aime prendre les choses en main.

Hideo Kojima au State of Play de janvier 2024. © PlayStation

Metal Gear bientôt de retour pour compenser

Heureusement, à défaut de pouvoir jouer à Physint, les fans de Metal Gear pourront prochainement se replonger dans l’une des plus grandes œuvres du créateur avec Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, dont la sortie est prévue pour le 28 août prochain sur PS5, Xbox Series et PC. Et même si Kojima n’est pas directement impliqué dans le projet, ce remake reproduira ni plus ni moins que le jeu original avec des graphismes remis au goût du jour et quelques améliorations de gameplay, ce qui permettra de conserver l’aura de la version de 2004.

Source : IndieWire