L’ex-PDG de PlayStation, Shawn Layden, a récemment pris la parole au sujet de l’abandon du physique au sein de la compagnie, et a proposé une solution qui pourrait tout changer.

« Pas de disque, pas d’achat ». Cette phrase, martelée corps et âme par la communauté de PlayStation depuis maintenant deux mois, est devenue une véritable maxime pour les joueurs. Il faut dire que dans le cas présent, même le temps qui passe ne suffit pas à atténuer la colère du public face aux récentes décisions éditoriales du constructeur, qui s’est mis à dos une partie de l’industrie en annonçant l’abandon du format physique à compter de 2028. Y compris parmi ses anciens employés, à l’instar par exemple de Shawn Layden, ex-PDG de PlayStation.

Pour l’ex-PDG de PlayStation, l’avenir sans physique est « déprimant »

En effet, celui qui a dirigé la compagnie d’une main de maître entre 2016 et 2019 ne fait peut-être plus partie de l’équation depuis plusieurs années maintenant, mais cela ne l’empêche pas de continuer à suivre attentivement ce qui se passe dans l’industrie, et en particulier chez ses anciens employeurs. Et surtout, de continuer à donner son avis sur la question. Pour preuve, à l’occasion d’une interview menée par le média Game (by Pad and Pixel), Layden a déclaré sans détour qu’un avenir sans versions physiques chez PlayStation est, à ses yeux, tout simplement « déprimant ».

Pour autant, contrairement à un grand nombre de joueurs, l’ex-président de la compagnie n’y voit pas forcément une fatalité. Car bien que la situation soit déprimante, il estime tout de même que celle-ci est « surmontable »… à condition que PlayStation accepte de confier la fabrication de ses versions physiques à une compagnie tierce. Ce qui constituerait un gros changement pour Sony, qui l’assure exclusivement en interne. Dans le cas contraire, cependant, nous serions alors dans une impasse, puisqu’il n’y aurait « aucun moyen [de] parvenir » à sauver le physique passé 2028.

Une solution existe, mais sera-t-elle saisie ?

De fait, la grande question qui se pose aujourd’hui, c’est de savoir si PlayStation serait effectivement prêt à déléguer une telle tâche, ou si la compagnie préfère s’en tenir à sa décision, aussi décriée soit-elle. Car en dépit de la levée de boucliers opérée par les joueurs depuis début juillet, Sony ne semble pour l’heure pas décidé à revenir sur sa décision, et affirme même à qui veut l’entendre qu’aucun retour en arrière n’est prévu. Pour preuve, des mesures ont même été mises en place pour protéger les employés des conséquences qui ont découlé cette annonce.

Source : Game (by Pad and Pixel)