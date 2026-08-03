Les derniers résultats financiers de PlayStation sont sans appel pour justifier la décision, pourtant controversée, d'arrêter le support physique d'ici 1 an et demi.

PlayStation met véritablement fin au débat sur le support physique. Après avoir réitéré son intention de passer au tout-dématérialisé à partir de 2028, l'éditeur et constructeur dévoile des chiffres qui expliquent largement ce tournant stratégique. Compte tenu de la préférence nette du public pour le numérique, il paraît de plus en plus compliqué d'espérer faire changer qui que ce soit d'avis chez Sony.

Sony met les chiffres de PlayStation sur la table

Le 31 juillet dernier, Sony faisait le bilan de ses résultats financiers concernant le dernier trimestre de l'année fiscale 2025. C'était l'occasion pour la firme de faire le point sur sa branche gaming avec PlayStation. Ainsi, les cadres ont pu exposer le ratio des ventes physiques face à celles effectuées sur le PS Store en numérique. Or, les chiffres parlent d'eux-mêmes :

Le format numérique représente 85 % des ventes de jeux vidéo sur le dernier trimestre

Les ventes physiques ne représentent que 15 %

La moyenne annuelle des ventes de jeux passe à 78 % pour le numérique

En plus de dominer les ventes générales de jeux chez PlayStation, le numérique prend une place grandissante. L'année précédente, la moyenne annuelle était de 76 %. Il prend donc 2 points supplémentaires pour l'exercice financier 2025. Globalement, on atteint un écart de 64 % entre les deux formats. Un fossé qui va dans le sens de la décision de Sony.

© Sony.

L'avenir des jeux PS5 et PS6 semble bien décidé

Face à un tel résultat, il paraît compliqué d'espérer que PlayStation fasse marche arrière. La préférence des joueuses et joueurs va beaucoup plus vers le numérique. Dès lors, en arrêtant le physique, Sony s'assure une réduction de ses coûts, entre l'arrêt de la production des disques, la distribution et la gestion des stocks.

Ces chiffres permettent de mieux comprendre la décision de Sony, qui s'inscrit dans une tendance déjà ancrée dans le marché vidéoludique. Le PC a depuis longtemps abandonné le format physique, tandis que Xbox a drastiquement réduit ses productions en donnant la priorité au Game Pass, son service de jeux à la demande. Mais PlayStation a sauté un pas plus radical en confirmant l'arrivée du tout-démat dès 2028, sans plus laisser de choix à son public. Pour autant, les joueuses et joueurs tenteront un blackout courant août, espérant encore un retournement de situation.