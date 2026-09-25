PlayStation pourrait revoir sa stratégie sur les jeux physiques. En tout cas, il semblerait que Sony ait sondé les éditeurs et développeurs pour avoir leur avis.

La fin des jeux physiques sur consoles PlayStation a déjà été acté pour 2028. Mais les joueuses et joueurs espèrent toujours que Sony reviennent sur cette décision controversée. Justement, un nouvel élément pourrait signifier la possibilité d'un retour en arrière. Même s'il faut encore rester très prudent avec cette rumeur, on peut néanmoins souligner le fait que le constructeur questionne les équipes de développement.

PlayStation à l'écoute des développeurs pour la fin du physique ?

Sur la chaîne YouTube Moore's Law Is Dead, un insider pourrait avoir redonné de l'espoir à toutes celles et ceux qui espèrent la préservation du support physique chez PlayStation. Et pour cause, il aurait eu vent d'une initiative curieuse de la part de Sony. L'entreprise aurait envoyé une longue enquête à ses partenaires, en l'occurrence des développeurs, pour recueillir leur avis sur cette décision et ses conséquences.

Grâce à cette enquête, l'une des plus conséquentes jamais envoyées par PlayStation si on en croit la rumeur, le constructeur voudrait prendre concrètement la température. L'idée serait notamment de savoir comment les éditeurs et développeurs perçoivent cette transition alors que le calendrier est déjà très clair :

Janvier 2028 : fin de la production des disques pour les nouveaux jeux édités sur les consoles PlayStation

Les titres déjà annoncé au-delà de cette échéance pourront sortir en physique

Les nouvelles sorties seront uniquement disponible en numérique sur le PS Store ou via un code dans une boîte

Est-ce que Sony pourrait vraiment revenir sur sa décision concernant le physique ?

« Peut-être qu'ils envisageraient un genre de mea culpa ? » se demande l'insider Moore's Law Is Dead. C'est finalement la grande question pour la communauté PlayStation. Jusqu'ici, le retour en arrière concernant le support du physique après 2028 n'a fait l'objet que de démentis. Il semble donc peut probable que la PS5 et la PS6 refassent du physique un véritable argument tant qu'il n'y a pas de grand changement en interne chez Sony.

Cependant, le timing de cette enquête reste intriguant. Si Sony cherche à savoir comment ses partenaires perçoivent cette nouvelle et quelles conséquences ils estiment subir avec l'arrêt du physique, il n'est pas exclu que le projet s'adapte au fil du temps. D'autant plus que plusieurs développeurs ont déjà partagé publiquement leur mécontentement. L'idée n'est donc pas non plus de voir leur relation avec PlayStation s'étioler.

Malgré tout, restons très prudent quant à ces rumeurs. L'insider lui-même préfère prendre du recul et rappelle que la fiabilité de ces informations officieuses n'est pas garantie à 100 %. Il ne faut donc pas espérer trop fort la conservation du physique tel que nous le connaissons encore chez PlayStation après 2028.