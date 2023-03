NFT, voilà trois lettres qui suffisent à enflammer les Internet, notamment lorsqu'il gravite autour de la sphère vidéoludique. Cela semble inéluctable : les jetons non fongibles devraient intégrer les jeux de nombreux éditeurs et développeurs de renom dans les prochaines années. À vrai dire, ça a déjà commencé, notamment par l'intermédiaire d'Ubisoft, qui a rapidement dû faire machine arrière à cause de la gronde des joueurs. De son côté, Square Enix, notamment, vient de dévoiler un nouveau projet nommé Symbiogenesis NFT. Ce dernier est décrit comme "une nouvelle forme de divertissement basée sur le NFT, où 10 000 œuvres d’art à collectionner rencontrent une véritable utilité en jeu ". PlayStation ne serait pas en reste et voudrait aller encore plus loin en proposant des NFT communs à plusieurs jeux.

Un même NFT utilisable dans différents jeux ? L'idée surprenante de Sony

Sony vient de déposer un brevet pour le moins étonnant. L'idée de la firme japonaise serait de proposer, "in-game", un NFT (qui pourrait être un skin ou une arme, par exemple) utilisable sur différentes plates-formes. Sony ambitionne même de rendre un même NFT disponible dans plusieurs jeux ! Autre cas de figure évoqué dans le brevet : vaincre un boss pour récupérer de l'équipement spécial à utiliser dans de multiples jeux. Ces NFT, qui seraient donc des objets existant en un seul exemplaire, pourrait évidemment être revendus. Pour l'heure, difficile d'imaginer comment un tel système pourrait être mis en place. Du cross-platform, pourquoi pas, mais des NFT communs à différents titres, cela semble particulièrement audacieux.

PlayStation va-t-il se casser les dents comme de nombreux acteurs du marché ?

Évidemment, PlayStation possède de nombreux studios, ce qui pourraient faciliter la mise en place d'un tel système. Mais de là à pouvoir prochainement utiliser comme NFT la hache de Kratos dans Horizon avec Aloy... Les NFT pourraient concerner uniquement des éléments mineurs pour que le tout s'agence correctement et ne crée par d'incohérences. Surtout que, comme de nombreux éditeurs avant lui, Sony devra faire face à la défiance des joueurs vis-à-vis de la technologie du NFT. Rappelons quand même que le dépôt d'un brevet ne signifie pas inéluctablement que l'idée évoquée se concrétisera. Affaire à suivre.