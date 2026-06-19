Jusqu'alors l'objet de rapports et rumeurs, un récent changement de politique a été définitivement entériné par PlayStation, au grand dam de nombreux joueurs.

Au vu des récents développements chez PlayStation, tout portait effectivement à croire que le géant japonais comptait mettre fin, après seulement quelques années d'essai, à sa politique visant à porter certaines exclusivités de ses consoles sur PC. Nous n'avions toutefois pas encore eu droit à une annonce officielle en ce sens, seulement à des rapports de ce qui se disait en interne dans la branche gaming de Sony. Une récente interview de son PDG, Hideaki Nishino, sonne toutefois comme un glas définitif à cette stratégie, en tout cas concernant les jeux solo de la firme.

Le PDG de PlayStation enterre encore l'espoir de voir ses exclusivités majeures arriver sur PC

Le mois dernier, un rapport indiquait qu'Hermen Hulst, directeur de PlayStation Studios, avait annoncé en interne que le portage des exclusivités solo de la firme sur PC n'était pas assez rentable pour continuer dans cette voie. À défaut d'une annonce officielle, il fallait se contenter de cela et donc voir s'éteindre une politique d'ouverture qui n'aura duré que quelques années.

Dans le dernier numéro du magazine Famitsu, on a toutefois ce qui s'apparente à une véritable déclaration officielle d'Hideaki Nishino, PDG de PlayStation, qui semble enterrer définitivement les espoirs des joueurs PC. « Dès le départ, le choix des plateformes de sortie dépendait des caractéristiques de chaque titre. Si une sortie sur PC permet d'optimiser l'expérience de jeu, nous continuerons à l'envisager. Actuellement, notre priorité est d'affiner l'expérience de jeu sur PlayStation pour nos jeux solo développés en interne ».

Comme on s'en doutait, le traitement des jeux-services et des titres à dimension multijoueur sera en revanche différent, et PlayStation consentirait ici davantage à une stratégie multiplateformes, comme le confirme son PDG : « Parallèlement, nous pensons qu'il est important que les jeux-service soient accessibles au plus grand nombre grâce au multijoueur en ligne. C'est pourquoi nous continuerons à les sortir sur PS5 et PC ».

À moins de circonstances économiques exceptionnelles forçant un revirement de stratégie, PlayStation ne risque visiblement plus de vouloir sortir de sa zone de confort, en tout cas concernant des titres solos majeurs comme Ghost of Yotei et Saros déjà sortis, ou God of War Laufey à venir.

© PlayStation

Source : Famitsu