Quelques mois après sa sortie en exclusivité sur PS5, Death Stranding 2: On the Beach semble déjà en route pour débarquer sur PC si l’on en croit une fuite de l’ESRB.

Depuis sa sortie en juin dernier, Death Stranding 2: On the Beach a fait beaucoup de bruit. Il faut dire aussi que comme à son habitude, Hideo Kojima n’a pas hésité à déployer les grands moyens pour promouvoir son titre, qui a fait l’objet d’une campagne marketing particulièrement intense à travers le monde. De quoi expliquer, entre autres, le succès critique dont il a fait l’objet, même si PlayStation comme Kojima Productions restent pour l’heure très discrets pour ce qui concerne les ventes du jeu. Des ventes qui, toutefois, devraient prochainement s’intensifier.

Death Stranding 2: On the Beach semble en approche sur PC

Et pour cause, en raison d’une fuite survenue sur le site de l’ESRB il y a tout juste quelques jours, nous avons désormais la confirmation que ce n’est déjà plus qu’une question de temps avant que Death Stranding 2 ne soit officiellement porté sur PC. Bien sûr, à une époque où la majorité des exclusivités PS5 tendent à arriver sur PC, cela n’a alors rien d’une véritable surprise. Surtout quand on sait que le premier Death Stranding avait lui-même eu droit au même traitement tout juste huit mois après sa sortie sur PS4.

Néanmoins, et c’est peut-être le plus surprenant de cette fuite, cela nous a permis d’apprendre que la version PC de Death Stranding 2 sera cette fois-ci assurée par Sony Interactive Entertainment, là où celle du premier opus avait été assurée par 505 Games. Comment expliquer un tel changement, surtout quand on sait que Kojima Productions a depuis récupéré les droits de Death Stranding auprès de PlayStation ? Difficile à dire. Mais en tout cas, une chose est sûre : le partenariat entre les deux compagnies semble avoir encore de beaux jours devant lui.

Notons que la page ESRB du jeu a aujourd’hui été supprimée du site de l’organisme de classification américain, qui a sans doute révélé l’information de façon bien trop anticipée. Toutefois, cela est loin d’être une première dans le milieu, et on sait tous ce que cela signifie : une annonce liée à l’arrivée de Death Stranding 2 sur PC est plus ou moins imminente. Se pourrait-il, donc, que Kojima fasse une énième apparition aux Game Awards 2025 aux côtés de son grand copain Geoff Keighley ? L’avenir nous le dira. Mais cela semble en très bonne voie.

Source : ESRB (via ResetEra)