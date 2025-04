À défaut d'avoir un showcase sur les futurs jeux PS5, PlayStation continuer de célébrer les 30 ans de son histoire à l'occasion d'un gros événement qui devrait faire passer une bonne soirée à tous les participantes et participants. Dès la fin du mois, le 30 avril 2025, Sony Interactive Entertainment va investir la salle Accor Arena de Paris, anciennement Bercy, pour une expérience live dédiée à certaines de ses plus grandes licences dont The Last of Us, God of War, Horizon, Uncharted ou encore Ghost of Tsushima.

Le concert PlayStation menacé dans plusieurs pays ?

«Grâce à une technologie novatrice et à une production de premier plan, les fans découvriront un savant mélange de visuels et de son surround immersif, le tout sublimé par un orchestre mêlant instruments classiques et modernes » a teasé Sid Human à propos de PlayStation The Concert.

Si vous avez pour habitude d'écouter des OST de jeux vidéo en boucle, et que vous aimez particulièrement celles des productions PlayStation, ça semble un rendez-vous incontournable. Une tournée de plus de 200 dates à travers le monde qui passera donc par Paris le 30 avril 2025, avec une séance de rattrapage le 2 mai 2025 à Amnéville, du moins sur le papier car ce gros événement attendu à des problèmes.

Des internautes de différents pays ont signalé avoir reçu des emails pour les notifier d'un très long report jusqu'en 2026 voire d'une annulation pure et simple du concert PlayStation. Que se passe t-il ? Pour l'instant, seule des « circonstances imprévues » semblent avoir été invoquées. Évidemment, impossible de savoir avec certitude, mais il se peut que certaines dates n'aient pas fait encore salle comble et aient été annulées. Est-ce que les fans français pourraient bientôt être touchés par un tel changement et le concert est-il en danger en France ? Ce n'est pas exclure même si la communauté PlayStation en France est l'une des plus importantes. À l'heure d'écrire ces lignes, il reste en tout cas des places et il n'y a pas d'annulation annoncée.

Source : Reddit.