Annoncé en octobre de l'année dernière, l'arrivée en France de PlayStation - The Concert - World Tour 2025/2026 approche pour sa première apparition chez nous. Pour rappel, on nous promet « le plus grand concert de musiques de jeux vidéo, avec une expérience live à la pointe de la technologie », mettant évidemment en vedette des licences majeures de Sony. Une petite remise dans le contexte s'impose si vous souhaitez avoir une chance d'y assister.

Le concert « next-gen » de PlayStation va assurer bientôt le spectacle en France

Le tour du monde du concert de PlayStation commencera en Europe à Dublin ce 19 avril, dans la salle 3Arena. Pour le public français, il nous donne rendez-vous pour une première date le 30 avril, naturellement à Paris, et plus précisément dans la salle Accor Arena. Pour organiser tout ça sur notre sol, la firme s'est alliée à AEG Presents, qui s'occupe également pour rappel de l'arrivée en France le 10 novembre 2025 du concert dédié aux dix ans de The Witcher 3.

S'agissant du concert PlayStation, cette première tournée en France nous régalera des musiques emblématiques de Ghost of Tsushima (Ilan Eshkeri), God of War (Bear McReary), Horizon (Joris de Man), The Last of Us (Gustavo Santaolalla), parmi tant d'autres. Si ce n'est pas déjà fait et puisqu'il reste encore quelques places, rendez-vous sur le site officiel du concert, ou sur le site d'AEG Presents, également cités en source ci-dessous, pour réserver vos billets. À noter que ceux proposés pour l'événement à Paris sont tarifés à 62 euros.

Dans l'éventualité où cette date ne vous arrange pas et que vous avez vraiment envie de le voir en direct, le concert PlayStation reste encore en France et passe le 2 mai à Amnéville, dans la salle Galaxie, en attendant d'autres dates pour le reste de l'année ou 2026. Le prix des billets passera alors à 51 euros. Vous voilà en tout cas armés de toutes les connaissances nécessaires pour maximiser vos chances de participer à cette expérience annoncée comme véritablement unique par PlayStation.

Sources : Site officiel du concert de PlayStation ; AEG Presents