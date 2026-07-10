À l’aube du Comic Con 2026, PlayStation fait de grandes annonces pour ses futurs jeux à venir sur PS5, mais l’ambiance n’est toujours pas à la réjouissance chez les joueurs.

Les joueurs sont peut-être très en colère, mais les affaires continuent quand même pour PlayStation. Tandis que la firme fait face à une révolte sans précédent de la part de sa communauté depuis maintenant plus d’une semaine, celle-ci ne semble toujours pas vouloir revenir sur le sujet de l’abandon du marché physique. À la place, l’éditeur continue plutôt ses annonces comme si de rien n’était, et vient d’ailleurs de révéler que du nouveau est en approche pour certaines de ses exclusivités, comme Marvel’s Wolverine et God of War Laufey.

PlayStation a de grandes nouvelles pour God of War Laufey et ses jeux Marvel

En effet, du 23 au 26 juillet prochain, le Comic Con 2026 ouvrira ses portes sous le soleil de San Diego aux États-Unis, où de nombreux panels et activités autour de la pop culture seront comme toujours organisés. Et il s’avère que cette année, PlayStation sera de la partie avec non pas un, ni deux, mais bien trois de ses jeux à venir dans les prochains mois. Cela commencera alors avec l’un des titres les plus attendus de 2026 sur PS5 : Marvel’s Wolverine, qui nous donnera de ses nouvelles lors d’un panel de 45 minutes.

Réunis sur scène pour l’occasion, plusieurs membres des équipes d’Insomniac Games et de Marvel Games, accompagnés par Liam McIntyre (Wolverine) et Krizia Bajos (Jean Grey), révèleront « d’excitants détails » sur l’exclusivité PS5 à venir le 15 septembre prochain. « Le panel permettra de découvrir les coulisses de l’histoire, des personnages du jeu ainsi que du contenu inédit exclusif », apprend-on via le PlayStation Blog ; qui nous révèle au passage qu’un panel de 45 minutes dédié à MARVEL Tokon: Fightings Souls suivra également dans la foulée.

La star du Comic Con 2026 restera toutefois pour beaucoup le panel dédié à God of War Laufey, annoncé par Santa Monica Studio à l’occasion du dernier State of Play. Prévu pour le 24 juillet, il permettra pendant une heure à Ariel Lawrence (directrice du jeu) et Cory Barlog (directeur créatif) de révéler « de nouveaux détails sur les héros de God of War Laufey », avec des informations sur les coulisses du développement. Pour l’occasion, Deborah Ann Woll (Laufey), Chris Judge (Kratos), Jack Quaid (Phranque) et Perlina Lau (Rue) seront également présents.

Les joueurs ne lâchent pas le combat

Mais tout cela suffira-t-il à calmer la gronde des joueurs sur les réseaux sociaux ? Visiblement pas si l’on en croit les réactions au tweet de PlayStation sur X, qui a déjà récolté plus de 13 000 commentaires. Et dans le lot, le sujet de l’abandon du marché physique domine alors irrémédiablement. « Ça ne va pas nous faire oublier », assure par exemple l’un des internautes via un tweet liké plus de 5 000 fois. « On s’en fout, ne tuez pas les disques physiques », clame un autre de son côté dans un tweet liké plus de 22 000 fois.

Et ce n’est là qu’un minuscule échantillon de réactions au milieu d’une armée de memes, qui n’hésitent pas à détourner les slogans comme l’iconographie de PlayStation pour faire passer le message. « La cupidité n’a pas de limites », peut-on par exemple lire sur une image rappelant le slogan « Jouer n’a pas de limites ». « Pas de disque, pas d’achat », peut-on lire sur une autre. « Bien, l’audience pourra vous demander en personne de ramener les jeux physiques dans tous vos panels », se réjouit enfin un dernier. Voilà qui promet pour le Comic Con 2026.

Sources : PlayStation Blog, X