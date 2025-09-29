Quelques jours après le dernier State of Play en date qui nous a fait voir de quoi l'avenir vidéoludique de PlayStation est fait, le constructeur a annoncé une nouvelle collaboration qui dépasse le seul domaine des jeux vidéo. Cela prend la forme de collectors sublimes, qui commenceront à arriver à partir du mois prochain. Ce à condition d'être réactif et d'aimer les cartes. On cracke le booster pour voir tout cela plus en détail.

PlayStation annonce une collaboration surprise qui prend la forme de collectors magiques

L'année prochaine, la PlayStation 5 accueillera donc au moins deux nouvelles exclusivités majeures annoncées et présentées plus en détail lors du State of Play de la semaine dernière : Saros le 20 mars 2026, et Marvel's Wolverine dans le courant de l'automne 2026. En attendant, les fans de licences iconiques de la marque ont eu droit à l'annonce d'une collaboration d'un autre genre plus récemment.

Il s'agit plus précisément d'une collaboration avec Magic The Gathering Secret Lair, qui multiplie les crossovers depuis quelque temps. Cette fois, c'est donc au tour de PlayStation de se prêter au proverbial jeu, avec donc tout un set de cartes collector à collectionner en lien avec ses licences exclusives les plus marquantes. Cette collaboration s'intéresse à cinq franchises cultes du groupe : The Last of Us Part 1 et Part 2, Uncharted, God of War, Horizon et Ghost of Tsushima (en attendant Ghost of Yotei ce 2 octobre 2025).

Chaque licence PlayStation ainsi mise en avant dans le cadre de cette collaboration avec Secret Lair aura grossièrement droit à 4 à 5 cartes chacune. Attention toutefois, il s'agit de cartes collector en édition très limitée, au tarif de 39,99 euros par carte non brillante, et 49,99 euros en version brillante. Ces cartes Magic en lien avec l'univers de PlayStation s'ouvriront aux commandes via un Superdrop à partir du 27 octobre 2025. Si vous souhaitez ajouter vos personnages préférés du constructeur japonais sur la table de jeu, il faudra donc surveiller tout cela de très près. Pour plus d'informations, rendez-vous sur l'article dédié à cette collaboration via le site officiel de Secret Lair.

© Sony/Wizards of the Coast

Sources : PlayStation ; Secret Lair